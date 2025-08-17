El vídeo de la celebración de la victoria
Santander
Domingo, 17 de agosto 2025, 17:59
La inauguración de la nueva jornada de Liga trajo esta sábado consigo el regreso de lo que ya es habitual en los Campos de Sport: ... el saludo a la masa social y, en especial, a la Gradona. Máxime después de una victoria que permite a los verdiblancos comenzar con muy buen pie una temporada en la que la exigencia se prevé máxima, tras lo acontecido en las dos últimas campañas.
🌙 Buenas noches, racinguistas— Real Racing Club (@realracingclub) August 16, 2025
💚 ¡Qué ganas teníamos de volver a vivir esto de nuevo!#RacingCastellón #VuelveLaLiga pic.twitter.com/KGk3bHyYpy
«Buenas noches, racinguistas. ¡Qué ganas teníamos de vivir esto de nuevo», publicaba el club horas después del triunfo por 3-1 ante el Castellón en la jornada inaugural«
