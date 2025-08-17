El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol | Racing

El vídeo de la celebración de la victoria

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:59

La inauguración de la nueva jornada de Liga trajo esta sábado consigo el regreso de lo que ya es habitual en los Campos de Sport: ... el saludo a la masa social y, en especial, a la Gradona. Máxime después de una victoria que permite a los verdiblancos comenzar con muy buen pie una temporada en la que la exigencia se prevé máxima, tras lo acontecido en las dos últimas campañas.

