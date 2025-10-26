Los vídeos de la celebración de la victoria ante el Mirandés
Santander
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:33
«¡Buenos días, racinguistas!», ha abierto esta mañana la jornada el Racing compartiendo un vídeo de la victoria ante el Mirandés en Mendizorroza (donde juegan ... esta temporada los jabatos por las obras de reforma de Anduva).
💚 ¡Buenas noches, racinguistas!— Real Racing Club (@realracingclub) October 25, 2025
🫂 Gracias por acompañarnos y llevarnos en volandas allá donde vamos#MirandésRacing pic.twitter.com/y882YMqs9y
La gran novedad, que además de las imágenes de la celebración y saludo de los futbolistas a los alrededor de 400 afortunados que consiguieron entrada, el club también ha mostrado los gritos iniciales de 'Racing, Racing' de sus futbolistas, formando piña en el vestuario antes del arranque del duelo y tras la arenga de JAL.
💚 De la arenga a la celebración final— Real Racing Club (@realracingclub) October 26, 2025
🤍 ¡Buenos días, racinguistas!#MirandésRacing pic.twitter.com/sqeQkR5vlt
