Asier Villalibre celebra un gol contra el Ceuta. Juanjo Santamaría

Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing

«He dudado de mí,sí... Es difícil, pero ha habido momentos en los que pensaba que igual no tenía nivel», reconoce el verdiblanco, que ahora vive un buen momento en Santander

Alain Mateos

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:13

Asier Villalibre (Gernika, 1997) vive un momento muy dulce en el Racing. Cinco goles y dos asistencias en diez partidos , recuperando el nivel que le ... llevó a consolidarse en Primera. En los dos primeros meses de temporada prácticamente ha firmado los mejores números desde que se hizo un hueco en el fútbol profesional. Ahora echa la mirada atrás y asume que en el deporte de élite no todo son sonrisas y fama.

