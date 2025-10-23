Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing

Asier Villalibre (Gernika, 1997) vive un momento muy dulce en el Racing. Cinco goles y dos asistencias en diez partidos , recuperando el nivel que le ... llevó a consolidarse en Primera. En los dos primeros meses de temporada prácticamente ha firmado los mejores números desde que se hizo un hueco en el fútbol profesional. Ahora echa la mirada atrás y asume que en el deporte de élite no todo son sonrisas y fama.

El Búfalo reconoce haber sufrido problemas de salud mental. «Tienes miedo de hasta de que te pasen el balón porque dudas de todo; de cómo vas a controlar, de qué va a hacer y a veces evitas aparecer mucho, aunque sea un poco contradictorio porque quieres jugar y meter goles», confiesa el delantero en una entrevista en 'El Larguero' de la Ser.

No especifica en qué momento de su carrera padece este «miedo», pero sí deja claro que es un bache ya superado: «Yo he tenido la suerte de avanzar con ello y aprender que sentir el miedo y superarlo es una parte más. Pero sé que es una situación muy complicada». Por ejemplo, Villalibre confiesa que «yo nunca he sentido esa presión de una final o un penalti», que sus temores se acrecentaban más «en el día a día» porque «te infravaloras, te haces de menos, te haces pequeñito...».

A la pregunta de si había dudado de sí mismo, el racinguista reconoció que sí, y que «ha habido momentos en los que pensaba que igual no tenía nivel o simplemente el fútbol me quita más de lo que me da». «Es jodido, eh. Es difícil llevarlo mentalmente. Al final es ese miedo que te metes a ti mismo, es ese miedo que se puede generar en tu entorno y, joder, llevarlo no es fácil», reconoce. «La cabeza a veces nos hace tener malas pasadas. Es jodido darnos cuenta, pero poco a poco y con ayuda lo hice».

Villalibre es el último de una larga lista de futbolistas que ha reconocido en público haber sufrido problemas de salud mental. Andrés Iniesta, Bojan Krkic, Álvaro Morata, David Beckham... y los cántabros Sergio Canales y Sergio Ruiz son algunos de los deportistas que han hablado en público y sin tapujos de la salud mental.