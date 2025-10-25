El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín celebra uno de los goles del Racing en Mendizorroza Javier Cotera
Diario de un sufringuista

Visitantes non gratos

El Mirandés, que solo envió trescientas entradas a Santander para un estadio medio vacío, no consiguió aguar la fiesta a un Racing que ahora sí sabe cerrar los partidos

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:19

Poco antes del primer gol, la retransmisión enfocó a la grada visitante y el comentarista televisivo dijo: «La afición del Racing ha acudido en masa». ... Tal vez se refiriera a que los racinguistas que habían podido conseguir entrada, los trescientos sesenta y ocho, estaban apiñados en medio de la nada, enjaulados en dos quesitos de una curva de Mendizorroza. Porque desde luego poca, muy poquita gracia hacen esos comentarios cuando en un partido como el de este sábado, que habría invitado a un desplazamiento numeroso por la poca distancia y por la situación de ambos equipos, y además con el aliciente de servir en cierto modo de revancha por la eliminación en el playoff de la temporada pasada.

