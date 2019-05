El Bathco, camino de la élite

Queda la segunda parte del camino. El domingo, 2 de junio, en el campo de El Pantano, en Villajoyosa (Alicante). Pero el Bathco llegará con ventaja a ese partido que supondrá el fin del trayecto. En el primer acto de su eliminatoria ante La Vila, el penúltimo clasificado de la División de Honor, los santanderinos han ganado por 30-14. Dieciséis puntos de renta que aún no aseguran nada, pero que se antojan un botín de lo más valioso. Los cántabros están a 80 minutos de igualar la gesta que logró el Hernani en la campaña 2011-2012, cuando eliminaron al Alcobendas para asaltar la élite del rugby español.

El Ruth Beitia era el escenario del primer envite entre ambos equipos. Los alicantinos, que llevan mes y medio esperando rival, y los santanderinos, condenados a disputar esta promoción tras caer la pasada semana en la final de la fase de ascenso ante el Sevilla. Uno de los alicientes del partido era el dilucidar qué pesaría más, si el mayor descanso de los alicantinos o la mayor activación -aunque también el mayor cansancio producto de los seis partidos de esa fase de ascenso- de 'Las Focas'. Los de Villajoyosa salieron con un par de marchas más y moviendo el balón a toda velocidad. En los primeros compases, el Bathco bastante tenía con aguantar las acometidas de los levantinos.

30 Bathco Oyarzun, Lambrechts, Cant, Degrave, Sánchez, Mercadal, Van de Ven, Ryan, Fuentes, Simpkins, Martínez, Green, Serra, Peña y Taibo. También jugaron: Goljanek, Parada, Ortiz y Marco 14 La Vila Hazaña, Vía, Pérez, Martínez, López, Villalba, Carrión, Vinaches, Lamboglia, Sempere, Lainz, Pichler, Díaz, Palomares y Calatayud.También jugaron: Ponce, Caini, Bobó, Poggi y Jara. Marcador m.6: 3-0 (Taibo); m.14: 6-0 (Taibo); m.26: 6-7 (ensayo de castigo); m.28: 11-7 (Taibo); m.28: 13-7 (Taibo); m.34: 18-7 (Martínez); m.34: 20-7 (Taibo). Descanso. m.41: 25-7 (Peña); m.41 27-7 (Taibo); m.57: 27-12 (Vía); m.57: 27-14 (Pichler); m.62: 30-14 (Taibo). árbitro David Joaquín Castro (c. asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Van de Ven y Serra y al visitante Palomares. incidencias primer partido de la eliminatoria por el ascenso a División de Honor. Campo del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia. 500 espectadores

Pero los santanderinos pronto igualaron el nivel de La Vila. La defensa seguía fuerte, pero en ataque los de Hafoka se desperezaban. Los jugadores verdinegros percutían con más dureza en la ofensiva y llevaban peligro a la 22 rival. Fruto de ello, llegaron las primeras anotaciones. Dos golpes de castigo de Taibo, uno en el minuto 6 y otro en el 14, subían un 6-0 al luminoso.

Una amarilla al capitán del Bathco, Niels Van de Ven, antecedía al primer ensayo visitante. Tras una melé en la 22 cántabra, el agrupamiento visitante avanzó sin freno. Y eso que en su quince no se veía ni por asomo gente demasiado grande, caso del Ciencias. Ensayo de castigo. La Vila se ponía por delante por 6-7.

Pero los santanderinos ya eran dueños del ritmo del partido. Apenas cuatro minutos más tarde, tras una melé en el campo alicantino, el oval voló en varias fases. Un pase largo de Simpkins llegó a la izquierda a Peña y este cedió a Taibo, para que el zaguero santanderino anotase. Él mismo transformó la patada para el 13-7. Posteriormente, fue La Vila el que se quedó con un jugador menos y el Bathco aprovechó la superioridad. Un buen avance de Green por el centro del campo de La Vila derivó en un pase al ala derecha. Luciano Martínez, un ex de La Vila, anotaba para el delirio en La Albericia. Era el 20-7 con el que se llegaría al descanso.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Bathco. La Vila no recepcionó bien la patada de centro y los santanderinos robaron el balón. El oval le llevó a Peña por la derecha y, tras ser placado junto a la zona de ensayo, al final el árbitro, David Joaquín Castro, consultó con uno de sus asistentes y dio el ensayo. Taibo lo pasaba para el 27-7.

A La Vila no le quedaba otra que espabilar si no quería despedirse de la División de Honor a las primeras de cambio. Pero el partido, lejos de controlarlo los alicantinos, entró en una fase de toma y daca, con muchas imprecisiones, que no hacía sino beneficiar a los cántabros. Sólo con otra superioridad, esta vez por una amarilla a Cristian Serra, llegaba el segundo y a la postre último ensayo de los visitantes. Un buen avance de Bobó lo culminó Vïa bajo los palos. Pichler lo transformaba para el 27-14. Era el minuto 54.

En ese intercambio de posesiones sin un dominador claro de la segunda parte llegó la última anotación de los locales, con otro golpe de castigo pasado por Taibo para el 30-14 que a la postre sería definitivo, en el minuto 62. Lo que restó de encuentro murió en imprecisiones y nervios de unos por querer remontar y de otros por querer sentenciar la eliminatoria. Al final, la grada de La Albericia estalló en un 'Sí se puede' una vez que el señor Castro decretó el final del partido. El Bathco olvidó de un plumazo sus malas sensaciones del partido de vuelta en La Cartuja ante el Ciencias. Y aunque ese margen de 16 puntos no es ni mucho menos definitivo, los santanderinos se han ganado esta semana en soñar con el mayor hito en la historia del club: el ascenso a la División de Honor.