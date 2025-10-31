El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Clara Privé

Una celebración de todos los Santos sobre la línea de ensayo

El rugby cántabro tiene tres citas presenciales este fin de semana en Santander

Clara Privé

Clara Privé

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Todos los Santos llega cargado de emociones para los equipos senior de rugby de Cantabria y sus aficionados. Excepto un conjunto, todos los clubes competirán en casa. La División de Honor B disputará su segundo encuentro en Santander, mientras que la Liga Norte traerá otros dos duelos igualmente apasionantes.

Se espera un fin de semana exigente para el rugby cántabro debido a la lluvia prevista, que complicará el manejo del balón. Para los espectadores, el panorama será más llevadero ya que podrán cubrirse en las gradas y disfrutar de los partidos a refugio.

El primer encuentro lo disputará este sábado el Universitario, que juega su primer partido en casa ante su afición contra el Cowper. A la misma hora se disputará el Unión Besaya-Cormorán en el Naranco. El domingo tendrán lugar los encuentros del DHB y el Sotileza.

1 / 11 / 2025 | 16.00

Liga Norte - Senior Masculino Universitario R.C.

1 / 11 / 2025 | 16.00

Alineación Universitario R. C.
Oponente: Cowper
1 / 1 / 2025
16 horas
Campo: J. Manuel Samperio de Peñacastillo

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Sergio   | 17 - José   | 18 - Yasuhiro   | 19 - Unai   20 - Lorenzo   | 21 - Becue   | 22 - Otero   | 23 - Marcos

1 / 11 / 2025 | 16.00

Liga Norte - Senior Masculino Besaya - Cormorán

1 / 11 / 2025 | 16.00

Alineación Besaya - Cormorán
Oponente: Oviedo
1 / 11 / 2025
16 horas
Campo: El Naranco

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - G. Revert   | 17 - C. Suárez   | 18 - JC. Pelayo   | 19 - E. Sanz   | 20 - I. Marabini   | 21 - R. Cobo   | 22 - J. Fainguersch

2 / 11 / 2025 | 12.00

División de Honor B Cormorán

2 / 11 / 2025 | 12.00

Alineación Cormorán Rugby Club
Partido DHB contra Uni Bilbao
2 / 11 / 2025
12 horas
Campo: Campo Municipal de San Román

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Guille   | 17 - Fran   | 18 - David 'Papu'   | 19 - Ricardo 'Richi'   | 20 - Juanfa   | 21 - Hugo   | 22 - Aldo

2 / 11 / 2025 | 13.00

Liga Norte - Senior Masculino Sotileza

2 / 11 / 2025 | 13.00

Alineación Sotileza Rugby Club
Oponente: Gijón
2 / 11 / 2025
13 horas
Campo: Complejo Municipal Ruth Beitia

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Solórzano   | 17 - Rubén P.   | 18 Barrón   | 19 - Lobo   | 20 - Movellan   | 21 - Zacarias  

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una celebración de todos los Santos sobre la línea de ensayo

Una celebración de todos los Santos sobre la línea de ensayo