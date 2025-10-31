Una celebración de todos los Santos sobre la línea de ensayo El rugby cántabro tiene tres citas presenciales este fin de semana en Santander

Clara Privé Viernes, 31 de octubre 2025, 18:38

Todos los Santos llega cargado de emociones para los equipos senior de rugby de Cantabria y sus aficionados. Excepto un conjunto, todos los clubes competirán en casa. La División de Honor B disputará su segundo encuentro en Santander, mientras que la Liga Norte traerá otros dos duelos igualmente apasionantes.

Se espera un fin de semana exigente para el rugby cántabro debido a la lluvia prevista, que complicará el manejo del balón. Para los espectadores, el panorama será más llevadero ya que podrán cubrirse en las gradas y disfrutar de los partidos a refugio.

El primer encuentro lo disputará este sábado el Universitario, que juega su primer partido en casa ante su afición contra el Cowper. A la misma hora se disputará el Unión Besaya-Cormorán en el Naranco. El domingo tendrán lugar los encuentros del DHB y el Sotileza.

Liga Norte - Senior Masculino Universitario R.C. 1 / 11 / 2025 | 16.00

Alineación Universitario R. C.

Oponente: Cowper

1 / 1 / 2025

16 horas

Campo: J. Manuel Samperio de Peñacastillo En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Sergio | 17 - José | 18 - Yasuhiro | 19 - Unai 20 - Lorenzo | 21 - Becue | 22 - Otero | 23 - Marcos

Liga Norte - Senior Masculino Besaya - Cormorán 1 / 11 / 2025 | 16.00

Alineación Besaya - Cormorán

Oponente: Oviedo

1 / 11 / 2025

16 horas

Campo: El Naranco En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - G. Revert | 17 - C. Suárez | 18 - JC. Pelayo | 19 - E. Sanz | 20 - I. Marabini | 21 - R. Cobo | 22 - J. Fainguersch

División de Honor B Cormorán 2 / 11 / 2025 | 12.00

Alineación Cormorán Rugby Club

Partido DHB contra Uni Bilbao

2 / 11 / 2025

12 horas

Campo: Campo Municipal de San Román En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Guille | 17 - Fran | 18 - David 'Papu' | 19 - Ricardo 'Richi' | 20 - Juanfa | 21 - Hugo | 22 - Aldo

Liga Norte - Senior Masculino Sotileza 2 / 11 / 2025 | 13.00

Alineación Sotileza Rugby Club

Oponente: Gijón

2 / 11 / 2025

13 horas

Campo: Complejo Municipal Ruth Beitia En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Solórzano | 17 - Rubén P. | 18 Barrón | 19 - Lobo | 20 - Movellan | 21 - Zacarias