Una celebración de todos los Santos sobre la línea de ensayo
El rugby cántabro tiene tres citas presenciales este fin de semana en Santander
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:38
Todos los Santos llega cargado de emociones para los equipos senior de rugby de Cantabria y sus aficionados. Excepto un conjunto, todos los clubes competirán en casa. La División de Honor B disputará su segundo encuentro en Santander, mientras que la Liga Norte traerá otros dos duelos igualmente apasionantes.
Se espera un fin de semana exigente para el rugby cántabro debido a la lluvia prevista, que complicará el manejo del balón. Para los espectadores, el panorama será más llevadero ya que podrán cubrirse en las gradas y disfrutar de los partidos a refugio.
El primer encuentro lo disputará este sábado el Universitario, que juega su primer partido en casa ante su afición contra el Cowper. A la misma hora se disputará el Unión Besaya-Cormorán en el Naranco. El domingo tendrán lugar los encuentros del DHB y el Sotileza.
Liga Norte - Senior Masculino Universitario R.C.
1 / 11 / 2025 | 16.00
Alineación Universitario R. C.
Oponente: Cowper
1 / 1 / 2025
16 horas
Campo: J. Manuel Samperio de Peñacastillo
En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.
16 - Sergio | 17 - José | 18 - Yasuhiro | 19 - Unai 20 - Lorenzo | 21 - Becue | 22 - Otero | 23 - Marcos
Liga Norte - Senior Masculino Besaya - Cormorán
1 / 11 / 2025 | 16.00
Alineación Besaya - Cormorán
Oponente: Oviedo
1 / 11 / 2025
16 horas
Campo: El Naranco
16 - G. Revert | 17 - C. Suárez | 18 - JC. Pelayo | 19 - E. Sanz | 20 - I. Marabini | 21 - R. Cobo | 22 - J. Fainguersch
División de Honor B Cormorán
2 / 11 / 2025 | 12.00
Alineación Cormorán Rugby Club
Partido DHB contra Uni Bilbao
2 / 11 / 2025
12 horas
Campo: Campo Municipal de San Román
16 - Guille | 17 - Fran | 18 - David 'Papu' | 19 - Ricardo 'Richi' | 20 - Juanfa | 21 - Hugo | 22 - Aldo
Liga Norte - Senior Masculino Sotileza
2 / 11 / 2025 | 13.00
Alineación Sotileza Rugby Club
Oponente: Gijón
2 / 11 / 2025
13 horas
Campo: Complejo Municipal Ruth Beitia
16 - Solórzano | 17 - Rubén P. | 18 Barrón | 19 - Lobo | 20 - Movellan | 21 - Zacarias