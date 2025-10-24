Los equipos cántabros de rugby vuelven a la acción para seguir sumando victorias

Rugby | La jornada del fin de semana

Clara Privé Viernes, 24 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Los cuatro equipos sénior de rugby de Cantabria —tres en la Liga Norte Regional, uno en División de Honor B (DHB) y el femenino, que compite en la Liga Regular de Castilla y León— tienen cita este fin de semana en el campo. En total, se disputarán cinco partidos de los cuales uno será retransmitido en directo y dos podrán verse en el Campo de San Román.

El rugby cántabro llega a esta jornada tras un fin de semana con pleno de victorias: el Sotileza venció a La Calzada Rugby Club por 0-75; el femenino se impuso en Salamanca con un 0-40; y el equipo de División de Honor B, que se estrenaba en casa, logró un solido 46-10.

En esta nueva jornada, el Universitario y el Sotileza viajarán a Asturias, mientras que el Cormorán de DHB se desplazará a Navarra para disputar su encuentro. Por otro lado, los equipos de la unión del Besaya y el Cormorán jugarán en casa el domingo.

Unión Besaya - Cormorán Liga Norte Masculino 26 / 10 | 12.00

Alineación Besaya - Cormorán

Oponente: Gijón

16 - Dani |17 - Marabini |18 - Edu |19 - Lipe 20 - Agus |21 - Valen |22 - Andrés 'Muerte'

Unión Besaya - Cormorán Liga Regular Femenino 26 / 10 | 14.30

Alineación Cormorán - Besaya

Oponente: Gijón

16 - Sara 'Velarde' |17 - Cava |18 - Ali |19 - Ana 20 - Helen |21 - Paula |22 - Jenny

Sotileza Rugby Club Liga Norte Masculino 25 / 10 | 15.30

Alineación Sotileza Rugby Club

Oponente: All-Rugby-Llanera

16 - Barron |17 - Samuel |18 Diego |19 - Doc 20 - Movellan |21 - Zacarias

Cormorán Rugby Club División de Honor B 25 / 10 | 15.30

Alineación Cormorán Rugby Club

Partido DHB La Única

16 - Fran |17 - Ale |18 - Boss |19 - Juanfa 20 - Juanma |21 - Hugo |22 - Rodrigo 'Guito'

Otras citas con el rugby

Mientras los equipos sénior afrontan sus compromisos, los clubes cántabros continúan apostando por la formación con nuevas citas para las categorías inferiores. La Concentración de Escuelas de Cantabria, que reúne a jugadores desde Sub-6 hasta Sub-12, se celebrará este sábado a las 10:30 horas en el Campo José María Rincón de Torrelavega. En categorías superiores, el Besaya recibirá al Gijón en Torrelavega con dos partidos: el Sub-14 a las 12:30 horas y el Sub-18 a las 13:45. Por su parte, la academia UCBS (Universitario/Campoó/Balleneros/Sotileza) disputará tres encuentros en el Complejo Deportivo Ruth Beitia de La Albericia: el M14 a las 12:00, el M16 a las 13:30 y el M18 a las 15:00 horas.