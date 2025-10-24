El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ilustración: C.P.
Rugby | La jornada del fin de semana

Los equipos cántabros de rugby vuelven a la acción para seguir sumando victorias

Todos los equipos sénior cántabros afrontan un fin de semana de competición con cinco partidos y doble cita en el campo de San Román

Clara Privé

Clara Privé

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:07

Los cuatro equipos sénior de rugby de Cantabria —tres en la Liga Norte Regional, uno en División de Honor B (DHB) y el femenino, que compite en la Liga Regular de Castilla y León— tienen cita este fin de semana en el campo. En total, se disputarán cinco partidos de los cuales uno será retransmitido en directo y dos podrán verse en el Campo de San Román.

El rugby cántabro llega a esta jornada tras un fin de semana con pleno de victorias: el Sotileza venció a La Calzada Rugby Club por 0-75; el femenino se impuso en Salamanca con un 0-40; y el equipo de División de Honor B, que se estrenaba en casa, logró un solido 46-10.

En esta nueva jornada, el Universitario y el Sotileza viajarán a Asturias, mientras que el Cormorán de DHB se desplazará a Navarra para disputar su encuentro. Por otro lado, los equipos de la unión del Besaya y el Cormorán jugarán en casa el domingo.

26 / 10 | 12.00

Unión Besaya - Cormorán Liga Norte Masculino

26 / 10 | 12.00

Alineación Besaya - Cormorán
Oponente: Gijón
26 / 10 / 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Dani   |17 - Marabini   |18 - Edu   |19 - Lipe  

20 - Agus   |21 - Valen   |22 - Andrés 'Muerte'

26 / 10 | 14.30

Unión Besaya - Cormorán Liga Regular Femenino

26 / 10 | 14.30

Alineación Cormorán - Besaya
Oponente: Gijón
26 / 10 / 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Sara 'Velarde'   |17 - Cava   |18 - Ali   |19 - Ana  

20 - Helen   |21 - Paula   |22 - Jenny

25 / 10 | 15.30

Sotileza Rugby Club Liga Norte Masculino

25 / 10 | 15.30

Alineación Sotileza Rugby Club
Oponente: All-Rugby-Llanera
25 / 10 / 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Barron   |17 - Samuel   |18 Diego   |19 - Doc  

20 - Movellan   |21 - Zacarias  

25 / 10 | 15.30

Cormorán Rugby Club División de Honor B

25 / 10 | 15.30

Alineación Cormorán Rugby Club
Partido DHB La Única
25 / 10 / 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Fran   |17 - Ale   |18 - Boss   |19 - Juanfa  

20 - Juanma   |21 - Hugo   |22 - Rodrigo 'Guito'

Otras citas con el rugby

Mientras los equipos sénior afrontan sus compromisos, los clubes cántabros continúan apostando por la formación con nuevas citas para las categorías inferiores. La Concentración de Escuelas de Cantabria, que reúne a jugadores desde Sub-6 hasta Sub-12, se celebrará este sábado a las 10:30 horas en el Campo José María Rincón de Torrelavega. En categorías superiores, el Besaya recibirá al Gijón en Torrelavega con dos partidos: el Sub-14 a las 12:30 horas y el Sub-18 a las 13:45. Por su parte, la academia UCBS (Universitario/Campoó/Balleneros/Sotileza) disputará tres encuentros en el Complejo Deportivo Ruth Beitia de La Albericia: el M14 a las 12:00, el M16 a las 13:30 y el M18 a las 15:00 horas.

