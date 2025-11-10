'Hat Trick' para Cantabria este fin de semana de liga
Esta jornada demuestra la buena base del rugby cántabro que continúa obteniendo buenos resultados
Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:00
Los equipos seniors cántabros han logrado tres victorias y una sola derrota para el Sotileza que jugaba contra el equipo cántabro Besaya - Cormorán. El derbi reunió a numerosos aficionados y hubo un gran ambiente en las gradas del Campo Municipal de Fútbol de San Román.
Liga Norte - Senior Masculino Besaya/Cormorán - Sotileza
La lucha cántabra
En la primera parte el Sotileza fue capaz de tener un buen juego de balón y salir con puntos de la zona de veintidós contraria. El partido no dejó de sorprender a los allí presentes, gracias a un gran juego.
Se llegó al descanso con un duro marcador para los locales con un 10 - 20 en contra. Sin embargo, en la segunda parte el conjunto del Besaya - Cormorán pudo mantener la posesión del balón en su mayoría jugando en campo rival y terminó con una victoria ajustada por 25 - 20.
El segundo 'mini' derbi
El enfrentamiento entre cántabros de la temporada Sub-18 prometía espectáculo, y no defraudó. Desde el inicio se respiraba que el duelo entre el UCBS y el Besaya-Cormorán iba a ser intenso, disputado y con mucho ritmo. La primera parte del partido reflejó esa igualdad sobre el campo, con ambos equipos compitiendo de tú a tú.
Fue UCBS quien se adelantó con un golpe de castigo a palos para el primer 3-0, y poco después el Besaya-Cormoran encajaba el primer ensayo. El descanso llegó justo después de que los locales posaran el oval sobre la línea y el marcador apuntaba un ajustado 10-5.
En la segunda mitad, el UCBS supo dar un paso adelante. Los locales se mostraron más firmes y encontraron la manera de dominar el juego, imponiéndose con claridad y firmando una merecida victoria en un derbi que dejó muy buenas sensaciones en ambos conjuntos.
Liga Norte - Senior Masculino Universitario - All-Rugby Llanera
Liderazgo absoluto
El equipo Universitario se enfrentaba esta vez contra el equipo asturiano de la Llanera en la Morgal. El cántabro se llevó la victoria a pesar de comenzar el encuentro perdiendo. La gran actuación de su delantera que se impuso en las fases estáticas del juego, especialmente en las melés, surtió de balones a los tres cuartos permitiéndole desplegar su juego abierto con comodidad.
A pesar de las numerosas bajas, se pudo disfrutar de un partido muy completo del Uni tanto en defensa como en ataque y que le permite mantenerse en cabeza de la clasificación.
Liga Regular Senior Femenino Besaya/Cormorán - Oviedo
Una defensa impenetrable
La jornada femenina se adelantó una semana a petición del equipo visitante y las chicas demostraron que están listas para seguir dando guerra en la Liga de Castilla y León.
El resultado, 22 - 0, reflejó el partido de un equipo consolidado en defensa y con una buena recolocación. Sumado a esto cabe destacar el trabajo ejercido también por la segunda cortina defensiva perpetrada por su zaguera que supo detener a aquellas jugadoras que encontraron un hueco y se filtraron.
El Besrán también tuvo algunos errores en las fases estáticas, pero se quedó con un buen sabor de boca contra un rival que en temporadas pasadas se le atragantaba. Ahora tienen tres semanas para preparar su enfrentamiento contra El Salvador de Valladolid conjunto con el que empata a puntos en el liderato.
