'Hat Trick' para Cantabria este fin de semana de liga

Rugby | La crónica del fin de semana

Preparación para una melé con introducción del equipo de Oviedo.

Clara Privé Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Los equipos seniors cántabros han logrado tres victorias y una sola derrota para el Sotileza que jugaba contra el equipo cántabro Besaya - Cormorán. El derbi reunió a numerosos aficionados y hubo un gran ambiente en las gradas del Campo Municipal de Fútbol de San Román.

Liga Norte - Senior Masculino Besaya/Cormorán - Sotileza La lucha cántabra

En la primera parte el Sotileza fue capaz de tener un buen juego de balón y salir con puntos de la zona de veintidós contraria. El partido no dejó de sorprender a los allí presentes, gracias a un gran juego.

Se llegó al descanso con un duro marcador para los locales con un 10 - 20 en contra. Sin embargo, en la segunda parte el conjunto del Besaya - Cormorán pudo mantener la posesión del balón en su mayoría jugando en campo rival y terminó con una victoria ajustada por 25 - 20.

El jugador Hugo Gomez sobrepasando la cortina defensiva del Sotileza. Clara Privé El jugador del Sotileza Martín de la Riva Lopez aguantando la acción de placaje de un oponente. Clara Privé Una melé a favor del equipo del Sotileza en la segunda parte del encuentro. Clara Privé Foto de equipo del Besaya - Cormorán. Clara Privé El conjunto del Sotileza bajo los postes del Campo de San Román. Hugo Sordo Gomez 1 /

El segundo 'mini' derbi

El enfrentamiento entre cántabros de la temporada Sub-18 prometía espectáculo, y no defraudó. Desde el inicio se respiraba que el duelo entre el UCBS y el Besaya-Cormorán iba a ser intenso, disputado y con mucho ritmo. La primera parte del partido reflejó esa igualdad sobre el campo, con ambos equipos compitiendo de tú a tú.

Fue UCBS quien se adelantó con un golpe de castigo a palos para el primer 3-0, y poco después el Besaya-Cormoran encajaba el primer ensayo. El descanso llegó justo después de que los locales posaran el oval sobre la línea y el marcador apuntaba un ajustado 10-5.

En la segunda mitad, el UCBS supo dar un paso adelante. Los locales se mostraron más firmes y encontraron la manera de dominar el juego, imponiéndose con claridad y firmando una merecida victoria en un derbi que dejó muy buenas sensaciones en ambos conjuntos.

Liga Norte - Senior Masculino Universitario - All-Rugby Llanera Liderazgo absoluto

El equipo Universitario se enfrentaba esta vez contra el equipo asturiano de la Llanera en la Morgal. El cántabro se llevó la victoria a pesar de comenzar el encuentro perdiendo. La gran actuación de su delantera que se impuso en las fases estáticas del juego, especialmente en las melés, surtió de balones a los tres cuartos permitiéndole desplegar su juego abierto con comodidad.

A pesar de las numerosas bajas, se pudo disfrutar de un partido muy completo del Uni tanto en defensa como en ataque y que le permite mantenerse en cabeza de la clasificación.

Salto de touche de los dos equipos. GSR Placaje del jugador del Universitario. GSR Un judador del Universitario filtrándose por la cortina defensiva del Llanera. GSR Foto del equipo en el Campo de la Morgal. GSR 1 /

Liga Regular Senior Femenino Besaya/Cormorán - Oviedo Una defensa impenetrable

La jornada femenina se adelantó una semana a petición del equipo visitante y las chicas demostraron que están listas para seguir dando guerra en la Liga de Castilla y León.

El resultado, 22 - 0, reflejó el partido de un equipo consolidado en defensa y con una buena recolocación. Sumado a esto cabe destacar el trabajo ejercido también por la segunda cortina defensiva perpetrada por su zaguera que supo detener a aquellas jugadoras que encontraron un hueco y se filtraron.

El Besrán también tuvo algunos errores en las fases estáticas, pero se quedó con un buen sabor de boca contra un rival que en temporadas pasadas se le atragantaba. Ahora tienen tres semanas para preparar su enfrentamiento contra El Salvador de Valladolid conjunto con el que empata a puntos en el liderato.

Preparación de una melé defensiva para el equipo local. Gaspar Fainguersch La jugadora Blanca Paramo capitana del equipo pateando una transformación. Gaspar Fainguersch La jugadora Julia Rodríguez intentando escapar de un placaje de una jugadora de Oviedo. Gaspar Fainguersch La talona Claudia Mendez lanzando un balón desde la banda. Gaspar Fainguersch El conjunto de Besaya - Cormorán y el staff al finalizar el partido. Martina Leiva 1 /