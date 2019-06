Rugby El rugby abre una campaña para pedir un campo que permita jugar en División de Honor A la ziquierda, un partido en el campo de La Albericia y a la derecha, un encuentro en San Román. Impulsada desde este martes, por el entorno de Bathco en change.org, la petición ya acumula más de un millar de firmas ASER FALAGÁN Santander Miércoles, 19 junio 2019, 07:17

El rugby cántabro pone en marcha una campaña para disponer de un campo que cumpla la normativa y poder así competir en División de Honor. David Hernández, uno de los veteranos del Bathco, ha activado esta propuesta en la plataforma change.org y pronto ha encontrado el apoyo del entorno tanto del Bathco como del Aldro Energía Independiente. A última hora de este martes, se llevaban recogidas más de mil firmas. Y es que ninguno de los campos de los dos equipos santanderinos de División de Honor cumple con los requisitos que exige la Federación Española. Ambos habían recibido una moratoria y en ambos casos está a punto de concluir. El 1 de septiembre todos los campos de categoría nacional deben estar homologados y cumplir con unos requisitos que no se dan en Santander: Distancias de seguridad, materiales en los campos de hierba artificial... Para el Ruth Beitia, una prórroga extraordinaria finalizará el 13 de julio. Y la del Aldro Independiente concluye ese 31 de agosto.

«Nuestros equipos merecen el apoyo y reconocimiento de las instituciones, tanto locales como regionales y que las palabras y promesas se hagan realidad. Firma esta petición por la construcción de unas instalaciones y un campo de juego dignos, destinados a la práctica del Rugby y adaptados a la normativa de la competición, en los cuales se pueda fomentar la práctica de un deporte en alza en Santander», señala la petición dirigida al Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria y puesta en marcha ayer mismo. Un problema radica en que Santander no tiene concejal de Deportes, recién constituida como está la corporación. Ni siquiera en funciones o en la persona que, habiendo ejercido antes el cargo, pudiera encargarse de al menos gestionar u orientar las gestiones. El anterior titular, Juan Domínguez, ya ha abandonado el acta y la política para cambiar de faceta profesional y se despidió hace semanas de su compañeros, de modo que no hay interlocución pese al breve plazo de tiempo. En el acuerdo de investidura entre Partido Popular y Ciudadanos, se contempla que María Luisa Sanjuán -que se ocupará del área de Cultura- sea la titular de Deportes. Pero el equipo de gobierno no se ha constituido y solo hay, a día de hoy, alcaldesa. Una alcaldesa que recién renovada en su cargo se ha topado con una crisis.

San Román ya fue remodelado de cara a esta temporada 18-19, para ganar unos metros de anchura y longitud. «Pero esas obras no son suficientes. Hay que alargar algo más el campo. Y cambiar el césped», señalaba Macario Fernández, presidente del Aldro Independiente. La sustitución de la hierba artificial aparece como uno de los grandes problemas. La obra «podría rondar los 250.000 euros». La anchura del campo, cercana en una de las bandas a un talud y a elementos fijos, también aparece como un escollo, aunque en el club señalan que con las medidas «se podría pasar». Para la próxima temporada, la Española pide unas medidas mínimas -distancias de seguridad incluidas- de 110x72 metros en campos de categoría 2, en los que como mínimo se deben disputar los partidos de División de Honor. Y San Román está en 104,20 de largo y 67 de ancho, aunque estos últimos se podrían ampliar un poco. No así con lo del césped artificial. Eso no se pasaría por alto.

Ni La Albericia ni San Román cumplen la normativa que se pedirá a partir de septiembre

La Albericia

El caso del Ruth Beitia suena algo menos complicado. Sus medidas totales (101x67,5 metros) tampoco cumplen los requisitos y el campo no está centrado respecto al anillo de atletismo. La jaula de lanzamiento de martillo y disco impiden que la distancia de seguridad en uno de los fondos sea la correcta. También hay problemas con la hierba. A pesar de ser natural, no cumple con los requisitos de calidad de césped que establece la Española.

«El problema es que se habilite ese espacio. Está esa pista de atletismo, fosos... Casi ni se podrá plantear», como explicaba también a El Diario el pasado sábado Juan Gómez, presidente del Bathco. «No queda otra que ir a otro campo». Pero además, el hasta ahora feudo del Bathco presenta otro inconveniente. El Ayuntamiento, propietario del Complejo Municipal Ruth Beitia, no permite cobrar entrada. «Si no nos dejan cobrar entrada, no jugaremos ahí», explica Gómez.