Alcaraz debuta contra De Miñaur con el número uno en el horizonte

Este domingo comienza la tercera incursión de Carlos Alcaraz en las Finales ATP. En 2023 alcanzó las semifinales y el año pasado perdió en la fase de grupos, mientras que en 2022 no pudo jugar por lesión. Este año llega con un doble objetivo, tachar de su lista uno de los pocos títulos importantes que le faltan en su palmarés y asegurarse acabar el año como el mejor del mundo.

El murciano, que debuta contra Alex de Miñaur (a partir de las 14:00 hora española), necesita tres triunfos en Turín para poner el punto final al curso desde lo más alto del ranking ATP por segunda vez en su carrera -la primera fue en 2022- e igualar a Bjorn Borg, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt, que también lo consiguieron en dos ocasiones.

Le valen dos escenarios: acabar invicto la fase de grupos, lo que implicaría ganar a De Miñaur, Novak Djokovic y Taylor Fritz, o llevarse dos partidos en esta fase y superar al rival que le toque en semifinales. De no conseguirlo, Jannik Sinner le podría superar en la clasificación. El italiano necesita llevarse el título sin perder un solo partido -como el año pasado, cuando no perdió ni un set-, aunque se podría permitir ceder un encuentro de la fase de grupos en función de los resultados de Alcaraz.

El transalpino es el rival a batir gracias a una racha espectacular en estas pistas de cemento 'indoor'. Ha ganado 26 encuentros consecutivos y su última derrota en estas condiciones se produjo en la Final de la Copa de Maestros en 2023 contra Djokovic. Con el libreto en la mano, eso sí, Sinner perdió contra Alcaraz en la final del US Open, que se disputó con el techo cerrado y en pista rápida, pero ese duelo no se contabiliza en esta estadística.

Dudas sobre el cartel

Estas Finales ATP tienen la curiosidad de que hasta este sábado no se sabía el cartel final, porque Felix Auger-Aliassime y Lorenzo Musetti estaban a la espera del resultado del italiano en Atenas y porque la presencia de Djokovic es una incógnita debido al esfuerzo físico que ha realizado para ganar el título en Grecia. La derrota de Musetti en la final contra el serbio clasifica al canadiense, que cae en el grupo de Sinner.

La implicación del balcánico en Atenas se debe a que es su nueva residencia y a que es propietario del torneo. Sin embargo, pese a haber sumado aquí su título 101, el desgaste ha sido importante y con un solo día por delante para descansar -debutaría el lunes- puede darse de baja. En ese caso entraría al grupo de Alcaraz Musetti, mientras que Auger-Aliassime se quedaría con Sinner, Ben Shelton y Alexander Zverev.

Para hacer frente a esta situación, la organización ha programado el partido de Alcaraz y uno del otro grupo, el Zverev-Shelton, para el domingo. Una rareza que no se había hecho nunca hasta la fecha porque la norma es que jugarán en el mismo día los del mismo grupo. De cara al año que viene esto estará solucionado porque los puntos para clasificarse a Turín solo contarán hasta el Masters 1000 de París.

Tras enfrentarse a De Miñaur, Alcaraz jugará de nuevo el martes y el viernes y sus rivales se decidirán en función de los resultados de la primera jornada. Esto se hace así para evitar que existan partidos sin nada en juego.

Además del número uno, Alcaraz aspira a convertirse en el tercer español en ganar este evento tras Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998). El premio en juego es de 4,3 millones de euros para el que se lleve el torneo sin perder un solo partido.

