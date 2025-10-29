Bucsa llega a los cuartos de final de Hong Kong

Cristina Bucsa acaba de alcanzar su mejor resultado individual del año al clasificarse para los cuartos de final del Abierto de Hong Kong (WTA 250). ... Ha derrotado en el Victoria Park Tennis Stadium a la colombiana Emiliana Arango, octava cabeza de serie, por 6-2 y 6-4 y disputará este viernes los cuartos de final ante una rival todavia por definir que saldrá del duelo entre la china Yafan Wang o Belinda Bencic, cabeza de serie del torneo.

Open de Hong Kong (WTA 250) Cristina Bucsa (ESP) 6 6 Emiliana Arango (COL) 2 4

En la primera ronda la torrelaveguense apeó del cuadro individual a la china YeXin Ma (6-1, 6-2), y ahora, salvo sorpresa mayúscula (Wang es la 298 de la WTA), tendrá un durísimo escollo en su carrera por las semifinales en la suiza, número 11 del mundo (Bucsa ocupa ahora el puesto 68). Sin embargo, con sus dos victorias anteriores en un torneo en el que en esta ocasión solo participa en el cuadro individual, ya se se ha asegurado nuevos puntos en la clasificación mundial).

En un partido impreciso pero de gran superioridad de la cántabra, el primer set fue un festival de rupturas. Dos veces le quitó el servicio la colombiana a la cántabra y las dos veces respondió Bucsa haciendo lo propio, para sumar después otros dos breaks que cerraron la manga con un claro 6-2.

Arango trató de reaccionar en la segunda y se colocó con 0-2 a favor, pero de nuevo la cántabra le rompió dos veces el saque para certificar su victoria por 6-4 y conseguir el que es su mejor resultado del año. Unos cuartos de final, eso sí, que le darán menos puntos al tratarse de un 250.