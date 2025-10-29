El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Bucsa. Efe
Tenis

Bucsa llega a los cuartos de final de Hong Kong

La torrelaveguense tendrá a la suiza Bencic como probable rival este jueves

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Cristina Bucsa acaba de alcanzar su mejor resultado individual del año al clasificarse para los cuartos de final del Abierto de Hong Kong (WTA 250). ... Ha derrotado en el Victoria Park Tennis Stadium a la colombiana Emiliana Arango, octava cabeza de serie, por 6-2 y 6-4 y disputará este viernes los cuartos de final ante una rival todavia por definir que saldrá del duelo entre la china Yafan Wang o Belinda Bencic, cabeza de serie del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bucsa llega a los cuartos de final de Hong Kong

Bucsa llega a los cuartos de final de Hong Kong