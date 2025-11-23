España buscará su séptima 'Ensaladera' en Bolonia

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:03 Comenta Compartir

España ya tiene seis Copas Davis. Seis 'Ensaladeras' alzadas al cielo. Desde aquel partido decisivo de Juan Carlos Ferrero en el Sant Jordi en el año 2000, hasta el triunfo conseguido ante Canadá en 2019. El equipo nacional sumó seis títulos en 19 años. Una hazaña que marcó una época del tenis español. Pero todavía quieren sumar más y este domingo, el equipo capitaneado por David Ferrer buscará levantar su séptima Copa Davis de su historia.

Después de confirmar la gesta, tras eliminar a Alemania en semifinales, contra todo pronóstico teniendo en cuenta la ausencia de Carlos Alcaraz por unos problemas físicos, España jugará ante Italia su undécima final de Copa Davis con la posibilidad de añadir una nueva 'Ensaladera' en la vitrina. Delante, la necesidad de hacer otra machada. El rival serán los anfitriones y en Bolonia, con el público en contra. Pero los de Ferrer ya se han encargado de demostrar que no hay nada imposible.

Ampliar El primer equipo español que logró ganar la Copa Davis Efe

La primera Copa Davis, en el año 2000

Todo comenzó en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Albert Costa, Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero y Joan Balcells formaron el combinado que disputó la final ante la Australia de Lleyton Hewitt sobre la arcilla de la Ciudad Condal. Después de dos finales perdidas ante Australia, cuando el tenis todavía se veía en blanco y negro en 1965 y 1967, el cambio de siglo sentó bien al deporte nacional, con un primer éxito en grupo, como revancha ante los australianos.

Ferrero logró el punto definitivo a pesar de tener solo 20 años. En la retina de los aficionados que llenaron el Palau Sant Jordi de Barcelona quedará en el recuerdo un encuentro de muchísima tensión, en el que el jugador australiano perdió las formas en varias ocasiones. Sin embargo, el ahora entrenador de Alcaraz, mantuvo la cabeza fría y se llevó el triunfo en cuatro sets (6-2 7-6(5) 4-6 6-4), sumando la primera 'Ensaladera' para el equipo español.

Ampliar El equipo español, con la segunda 'Ensaladera'. Efe

La segunda Davis en 2004

La segunda llegó cuatro años después, en 2004, con un Rafa Nadal adolescente. Después de perder la final de 2003 ante Australia -otra vez-, Sevilla fue el escenario de una nueva final. De nuevo fue sobre tierra batida y Estados Unidos, que se había presentado con un auténtico equipazo, terminó sucumbiendo ante la 'Armada'.

Poco se podía esperar de aquel chaval de pelo largo, que apenas tenía 18 años, pero Jordi Arrese sorprendió dándole a Rafa Nadal la responsabilidad de jugar el primer punto, dejando en el banco a Juan Carlos Ferrero. Una decisión controvertida que salió a la perfección. El jovencísimo manacorí de 18 años superó a Andy Roddick el viernes, y España cerraría la eliminatoria con la raqueta de Carlos Moyá en el cuarto partido, de nuevo ante un Roddick que contó todos sus partidos por derrotas.

Ampliar El equipo de 2008 levanta la 'Ensaladera'. Efe

La tercera en 2008

Sin duda, el triunfo más meritorio llegó en 2008. Por tres razones: el lugar, Mar del Plata, ante la anfitriona, Argentina; la ausencia de Nadal, agotado por el apretado calendario de aquella temporada; y la superficie dura, muy perjudicial para el juego español. El combinado nacional, capitaneado por Emilio Sánchez Vicario, estuvo formado por David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcel Granollers. España nunca había ganado a domicilio la Copa Davis y acudía a la cita como tapada y sin su principal estrella.

El equipo argentino era, de largo, el claro favorito. David Nalbandián, Juan Martín del Potro, Agustín Calleri y José Acasuso integraban aquel cuarteto que acabó descomponiéndose por las disputas internas en un fin de semana trepidante. Ante la lesión de Juan Martín del Potro, Acasuso fue el elegido para disputar el cuarto punto y se vio superado por un Verdasco colosal, sobreviviendo al ambiente infernal propuesto por la hinchada argentina. En cinco sets (6-3, 6-7(3), 4-6, 6-3 y 6-1), España conquistó su Copa Davis más preciada.

Ampliar El capitán Albert Costa manteado por los jugadores. Efe

La cuarta en 2009

No sufrió tanto España sólo un año después. De nuevo el Palau Sant Jordi acogió un triunfo mayúsculo marcado por el regreso de rafa Nadal donde el combinado nacional se alzó hacia su victoria más cómoda. Un 5-0 ante la República Checa. David Ferrer encarriló la eliminatoria en el segundo punto, después de que Nadal arrollara a Tomas Berdych, levantando dos sets en contra ante Radek Stepanek. Posterioemente Feliciano y Verdasco sellaron la victoria en el dobles. Paliza tremenda para alegría de Albert Costa, entonces capitán.

Ampliar El equipo de 2011 levanta la Copa Davis Efe

La quinta en 2011

La quinta llegó en 2011. Volvió a disputarse en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, de nuevo frente a Argentina y con el mismo cuarteto: Feliciano López, Fernando Verdasco, David Ferrer y Rafa Nadal. Para variar, fue Nadal quien cerró la nueva 'Ensaladera'.

En el cuarto punto, después de la caída en el dobles, el mejor tenista español de todos los tiempos comenzó dubitativo ante Del Potro cayendo 1-6 en el primer set, pero firmó una remontada sobresaliente 6-4, 6-1 y 7-6. La relación entre el número 1 y la Copa Davis, iniciada en 2004, seguía siendo indestructible. La segunda alegría para Albert Costa.

Ampliar El equipo de 2019 celebra la victoria Efe

La sexta en 2019

Con esta tendencia de los éxitos del tenis español que se fueron alargando en este comienzo de siglo XXI, España volvió a reinar en el planeta en el torneo por equipos. Una Copa Davis diferente, acortada y mucho más igualada en la que el conjunto nacional tuvo que sortear muchos problemas: el fallecimiento del padre de Roberto Bautista o las lesiones de Pablo Carreño y Marcel Granollers. Pero todos empujaron para levantar la sexta. Nadal, con ocho triunfos, volvió a erigirse como el héroe del combinado español.