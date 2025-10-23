El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aoyama y Bucsa sonríen tras la victoria. Toray Pan Pacific Open
Tenis

Cristina Bucsa y Aoyama ya están en las semifinales de Tokio

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:07

Comenta

En un disputadísimo partido resuelto por una sola ruptura en el primer, en la muerte súbita en el segundo set y con un apurado super ... tie break en el tercero, la torrelaveguense Cristina Bucsa y la japonesa Shuko Aoyama, que poco a poco se consolidan como pareja habitual en el circuito de la WTA, se han plantado en las semifinales del Torneo de Tokio (Toray Pan Pacific Open, WTA 500).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3 Benjamín azota Santander con rachas de 111 km/h
  4. 4

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  5. 5

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  6. 6

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  7. 7 Los tesoros del sabor cántabro
  8. 8

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  9. 9

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  10. 10

    La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cristina Bucsa y Aoyama ya están en las semifinales de Tokio

Cristina Bucsa y Aoyama ya están en las semifinales de Tokio