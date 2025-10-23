Cristina Bucsa y Aoyama ya están en las semifinales de Tokio

En un disputadísimo partido resuelto por una sola ruptura en el primer, en la muerte súbita en el segundo set y con un apurado super ... tie break en el tercero, la torrelaveguense Cristina Bucsa y la japonesa Shuko Aoyama, que poco a poco se consolidan como pareja habitual en el circuito de la WTA, se han plantado en las semifinales del Torneo de Tokio (Toray Pan Pacific Open, WTA 500).

Mboko (CAN) / Andreescu (CAN) 4 7 (7) 8 Aoyama (JAP) / Bucsa (ESP) 6 6 (3) 10

Lo han conseguido tras derrotar en los cuartos de final a la pareja formada por las canadienses Victoria Mboko y Bianca Andreescu (4-6, 7-6 (7-3) y 8-10). Tras el que era el primer partido de cuartos, deberán esperar ahora a mañana para conocer a sus rivales en unas semifinales que se disputarán el próximo sábado.

Con este resultado la cántabra ha mejorado ya su resultado del año pasado, cuando formando pareja con la rumana Monica Niculescu alcanzó los cuartos de final, con lo que ocurra ya lo que ocurra sumará nuevos puntos en la clasificación de dobles de la WTA, en la que actualmente ocupa la trigésima posición en una temporada en la que ha sumado dos trofeos.

El final del partido dejó además cierta polémica en el punto final. En el super tie break, y precisamente con un servicio de Bucsa para ganar el partido, el resto de Mboko se fue fuera. Mientras la cántabra y la japonesa de saludaban para celebrar la victoria, las canadienses se acercaron al juez de silla. En tendían que la pelota había entrado y durante unos segundos Bucsa y Aoyama se quedaron paradas en la pista esperando la decisión. El juez mantuvo su criterio y las canadienses lo aceptaron deportivamente, con un saludo final que daba por finalizado en primer partido de cuartos en Japón.

Así, la torrelaveguense buscará su tercer título en dobles en un torneo que no comenzó bien en el cuadro individual, cayendo en treintaidosavos de final tras superar las dos rondas previas.