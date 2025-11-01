El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bucsa, en la última edición del Abierto de Estados Unidos. EFE

Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong

La torrelaveguense derrota en dos sets, 6-3 y 6-1, a la canadiense Maya Joint

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Su rival no era precisamente fácil, ya que es la número 32 del mundo y era la cabeza de serie número 5 del torneo. Pero Cristina Bucsa ha derrotado sin demasiados problemas, por 6-3 y 6-1, a la canadiense Maya Joint para clasificarse, por primera vez en su carrera, para la final de un torneo de categoría WTA 250. Bucsa jugará la final en Hong Kong. Y su rival será otra jugadora canadiense. En un duelo entre tenistas de ese país, Victoria Mboko se impuso a Leyla Fernandez por 2-6, 6-3 y 6-2.

