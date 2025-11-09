Alcaraz comienza con buen pie en las Finales ATP

Enric Gardiner Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz comenzó con buen pie su asalto a las Finales ATP de Turín al vencer al correoso Alex de Miñaur por 7-6 (5) y 6-2 en una hora y 42 minutos. El murciano, que necesita dos triunfos más para asegurar el número uno a final de año, despejó las dudas que dejó su temprana eliminación en París y reafirmó su favoritismo en un grupo que quedó mermado tras la baja de Novak Djokovic y en el que además del australiano y el español están Lorenzo Musetti, cuyo estado físico es una incógnita tras desgastarse en Atenas, y Taylor Fritz.

Pese a haber ganado siempre a De Miñaur, incluyendo dos triunfos este año, Alcaraz lo pasó mal ante el espíritu de no rendirse del australiano de origen español, que estuvo a una bola de ponerse 5-1 abajo en el primer set, pero renació de la nada.

Alcaraz, con 4-1 a favor y saque de su rival, dispuso de un 0-40 que no supo aprovechar y que le pasó factura, porque al ventaja se esfumó en menos de diez minutos y se transformó en un 4-4 que revivió las posibilidades del australiano de disputar el parcial.

De ese posible 5-1 se pasó a un Alcaraz ansioso y un De Miñaur que, sin necesidad de buscar muchos riesgos -solo consiguió nueve golpes ganadores en todo el set-, se empezó a ver favorito y tuvo la consecución del 'tie break' muy cerca. El 'aussie' fue 3-1 y 5-3 arriba en el desempate, pero esta vez fue Alcaraz el que emergió de la nada. Mitigó la ventaja de De Miñaur en dos ocasiones y se llevó los últimos cuatro puntos del set para dar un golpe encima de la mesa.

La mejor versión

Tras más de una hora de set, Alcaraz había sobrevivido a sus 19 errores no forzados y volvía a disfrutar de la fluidez en su juego. Así, al comienzo de la segunda manga, volvió su mejor versión, con un 'break' en blanco y un revés paralelo ganador para abrocharlo.

Hubo vaivenes, como es habitual en este Alcaraz, y regaló su siguiente servicio, pero le sirvió para espabilar. Con 1-1 ya no permitió que De Miñaur se le siguiera subiendo a las barbas y transformó la frustración de perder su saque con otras dos roturas sobre el del australiano, una sellada con un revés ganador y otra con una derecha paralela. Cuando estaba afinado, su juego agresivo -consiguió 32 golpes ganadores- no tenía réplica por parte de un De Miñaur cuyas mejores cualidades son meter siempre una bola más y las ruedas que tiene por zapatillas.

El triunfo, el número 68 del curso, permitió a Alcaraz anotarse su cuarta victoria en este evento -ganó dos partidos en 2023 y uno en 2024- y acercarse tanto a las semifinales como al número uno del mundo. Al de El Palmar le valdrá ganar a Fritz y a Musetti para asegurar esa condición, pero también lo conseguirá si pierde uno de estos encuentros pero después supera las semifinales.

Jannik Sinner debutará este martes contra Felix Auger-Aliassime sabiendo que cualquier derrota dejará más cerca al español del número uno. El italiano, eso sí, juega en casa, es defensor del título -el año pasado no cedió ni un set- y suma 26 triunfos consecutivos en pista 'indoor' de cemento. Es el rival a batir y si tanto él como Alcaraz acaban primeros de sus respectivos grupos solo se podrán ver en la final del próximo domingo. El escenario deseado por todo el mundo.