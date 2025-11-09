Directo | Alcaraz - De Miñaur

Segunda participación de este doble finalista de Copa Davis y de Next Gen Finals, que ya participó el año pasado en la Copa de Maestros y no pasó de la fase de grupos porque perdió todos los encuentros. Por su lado, es la tercera ATP Finals para Charly. En 2023 llegó a semifinales y el año pasado, como De Miñaur, se fue para casa a las primeras de cambio.