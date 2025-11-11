Directo | Alcaraz - Fritz

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los dos tenistas salen a pista en este momento bajo los aplausos del público asistente.

Icono

Taylor Fritz sí sabe lo que es llegar a una final en estas finales ATP, la disputó el año pasado ante Jannik Sinner cuando el italiano le derrotó por un doble 6-4.

Icono

Carlos Alcaraz tiene un objetivo claro en este torneo, ser el primer español en ganarlo bajo el actual formato. Solo Rafa Nadal consiguió llegar a la final en dos ocasiones, perdiéndola en 2010 ante Roger Federer y en 2013 frente a Novak Djokovic.

Icono

Taylor Fritz, por su parte, buscará su tercer título tras ganar en Stuttgart y Eastbourne. También viene de disputar el Masters 1000 de París donde cayó en octavos ante Bublik.

Icono

Carlos Alcaraz busca aquí en Turín lograr su noveno título de la temporada, tras su tropiezo en el Masters 1000 de Paris donde cayó en su primer encuentro frente a Cameron Norrie.

Icono

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han medido previamente en cinco ocasiones, con cuatro victorias del murciano y una del norteamericano. Alcaraz ganó las tres primeras, cuartos de Miami en 2023, en la Laver Cup en 2024 y en semifinales de Wimbledon en 2025, la cuarta la ganó Fritz, en la Laver Cup también en este 2025. El último tiempo fue para Alcaraz, en la final de Tokio también en el vigente año.

Icono

Los dos ganadores de la primera jornada, Alcaraz superó en dos sets a Álex de Miñaur y Taylor Fritz hizo lo propio con Lorenzo Musetti, se miden en esta segunda cita. La segunda jornada del grupo A la completarán esta noche el italiano Musetti y De Miñaur.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada del grupo A de las Turín ATP Finals que enfrenta a Carlos Alcaraz con Taylor Fritz.

