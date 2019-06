Wimbledon Del Potro: «Si el otro día fue mi último partido, hoy no lo sé» Del Potro, a punto de sacar. / EFE El tenista argentino recayó de su lesión en la rodilla derecha en el partido contra Denis Shapovalov en el torneo de Queen's y será baja para el Grand Slam londinense COLPISA/AFP LONDRES Viernes, 21 junio 2019, 19:59

El tenista argentino Juan Martín Del Potro publicó este viernes dos vídeos en su cuenta oficial de Instagram, en los que anunció que será operado el sábado en Barcelona en su rodilla derecha y en los que comparte sus dudas sobre el futuro de su carrera y si podrá retomarla.

«Quería contarles que como seguro ya saben me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla, y no en el tenis, y me contestaron que sin duda la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana (sábado) en Barcelona», explicó 'Delpo' con gesto muy serio.

«Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí tener que volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco», apuntó.

Del Potro recayó de su lesión durante la victoria del miércoles ante el canadiense Denis Shapovalov en el torneo de Queen's. Ganó ese encuentro, pero unas horas más tarde se confirmó que se caía del cuadro y el jueves se conoció su baja para Wimbledon debido a una nueva fractura en la rótula derecha.

Fue el mismo lugar en el que sufrió su lesión de octubre en Shanghai y que le tuvo casi sin jugar desde entonces, por lo que Del Potro revive ahora una pesadilla que pensaba haber dejado atrás.

«Mañana ya voy a ser operado. No puedo hablar de mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperarme bien y volver a tener salud en mi rodilla. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Seguramente durante mi recuperación voy a tener las cosas un poco más claras y voy a saber para qué estoy más adelante», apuntó, dejando en el aire si cree que podrá retomar su carrera.

La 'Torre de Tandil' agradeció «el apoyo y la fuerza que me dan, todo el cariño que me transmiten. Les agradezco de corazón», en un mensaje final dirigido a sus fans.