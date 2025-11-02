El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diego Botín logró en Cagliari el oro mundial que faltaba en su palmarés. Juanjo Santamaría

Diego Botín

Campeón del mundo de 49er
«De momento, la idea es ir a los Juegos de Los Ángeles»

El cántabro, que completó en Cagliari su colección de oros en grandes competiciones, señala que el título ha tenido un «impacto positivo» en una decisión aún «no tomada al 100%»

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:05

Desde el pasado día 12 de octubre, tiene todos los títulos importantes en su palmarés. Ya era campeón de Europa –tres veces–; campeón olímpico, en ... los pasados Juegos de París 2024; y desde ese día 12, es campeón del mundo. Diego Botín Le Chever (Santander, 25 de diciembre de 1993) completó en Cagliari (Italia) un palmarés ya de leyenda. Pero para la gran referencia actual de la vela española, la competición sigue. Y ya mira hacia sus próximos objetivos. Terminar la temporada de SailGP, con la opción de entrar en la final, otro Mundial de 49er el año que viene... Y aún falta tiempo y ratificar al 100% la decisión, pero Diego Botín afirma que, «por el momento», la idea es estar en Los Ángeles 2028. A defender ese oro olímpico.

