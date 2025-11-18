El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marina Fernández, Marcos López y Hervé Barmasse en sus expediciones. DM
DMontaña

Arranca la Semana de Montaña de Reinosa con la presencia del alpinista italiano Hervé Barmasse

Marcos López pronunciará la charla inaugural 'Las tres caras del esquí' el miércoles en el Teatro Principal

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Los Himalayas, los Alpes, los Pirineos, los Picos de Europa…. Las grandes cadenas montañosas del mundo tendrán de nuevo voz en la Semana Cultural de ... Montaña de Reinosa, organizadas por el Club Tres Mares-La Milana en colaboración con el Ayuntamiento, cuya edición número 22 empieza este miércoles a las 19.30 horas en el Teatro Principal.

