Arranca la Semana de Montaña de Reinosa con la presencia del alpinista italiano Hervé Barmasse

Los Himalayas, los Alpes, los Pirineos, los Picos de Europa…. Las grandes cadenas montañosas del mundo tendrán de nuevo voz en la Semana Cultural de ... Montaña de Reinosa, organizadas por el Club Tres Mares-La Milana en colaboración con el Ayuntamiento, cuya edición número 22 empieza este miércoles a las 19.30 horas en el Teatro Principal.

El reconocido alpinista italiano Hervé Barmasse es el principal atractivo de una programación en la que los nombres de Marcos López y Marina Fernández aportan la búsqueda de la emoción y la lucha por alcanzar los sueños. Aunque si hay un denominador común entre los tres ponentes de este evento es la aventura. Aventuras como las vividas por Barmasse en la nueva ruta que abrió en solitario en el Cervino, su ascensión en estilo alpino de la cara sur del Shisha Pangma (8.027 metros) en apenas trece horas, la primera y reciente ascensión con Adam Bielecki y Félix Berg a la cara sur del Numbur Peak (6.958 metros) con la apertura de nueva vía en estilo alpino o su primer intento invernal en el Nanga Parbat por la pared mas grande del mundo, la Rupal.

'Las tres caras del esquí' es la propuesta que el joven Marcos López traerá a Reinosa para inaugurar esta Semana de Montaña. Comenzará su intervención con una cinta filmada en los Pirineos, que recorrió en bicicleta de gravel y esquís, para, a continuación, mostrar descensos más extremos y concluir con deslizamientos por los bosques y laderas de Japón.

El jueves, Marina Fernández hablará de su temprana relación con las alturas. Con 5 años ya escalaba vías de varios largos y con 11 años coronó el Mont Blanc. Relatará también sus escaladas en hielo, ascensiones a montañas de altitud, escaladas en roca y aperturas de vías. Guía de alta montaña, Marina Fernández formó parte del Equipo Nacional de Alpinismo y, precisamente, el público reinosano podrá ver una proyección de su experiencia, con el resto de compañeras, escalando en Angola.

'Más lejos del horizonte' es la propuesta que llevará a Reinosa el viernes Hervé Barmasse, a la clausura de la XXII Semana de Montaña de Reinosa. Con su larga lista de primeras ascensiones, Barmasse ha dejado una honda huella en la montaña bajo la que nació, el Cervino, entre nuevas rutas, primeras invernales y primeras ascensiones en solitario.

Por su actividad alpinística en todo el planeta ha recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el Premio Académico Paolo Consiglio (concedido en cuatro ocasiones), el Premio Internacional Deporte y Civilización, el Premio Panathlon International, el Premio SAT, el Best Athlete, el Premio Monzino o la Grolla d'Oro, entre otros. Su primer libro 'La montaña dentro', publicado en 2015, logró vender más de 50.000 copias y fue traducido al español, francés y alemán. En 2021 publico 'Cervino. La montaña legendaria'.

La Semana de Montaña de Reinosa tiene un gran arraigo en la capital campurriana. Es habitual que se llene el aforo del Principal en cada una de sus jornadas. La entrada es gratuita.