Nacida en Madrid en 1985, Marina Fernandez ha sido bastante precoz en todo lo relacionado con las montañas. De niña acompañó a sus padres en ... sus continuas salidas al monte; también pronto comenzó a escalar con soltura y descollar practicando alpinismo. Alcanzó la cumbre del Mont Blanc a los once años, siguiendo el ejemplo de sus padres y después de terminar sus estudios, cuando la vida le puso frente a sí misma en esas decisiones vitales que marcan un antes y después, no lo dudó y se embarcó en la formación para ser guía de montaña. Hoy es una de las tres únicas mujeres en España en ostentar la más alta acreditación de la Unión Internacional de Guias de Montaña. Una pionera por derecho, que ayer compartió su experiencia en la montaña participando en la vigesimosegunda edición de la Semana Cultural de la Montaña de Reinosa.

–En su historia vital la montaña aparece pronto. ¿Siempre tuvo claro que era lo más importante?

–Sí, la actividad habitual de mis padres saliendo cada vez que había un momento libre hizo que mi terreno de diversión desde niña siempre fueran las montañas. Hubo algún periodo de mi juventud en que, relacionada con gente de otros ámbitos, pude apartarme un poco, pero me di cuenta de que lo echaba de menos muchísimo.

–¿Qué cree que le aporta el alpinismo o cualquiera de las especialidades que practica?

–En lo deportivo es un reto físico; es la superación personal; es el esfuerzo para conseguir algo. Todo eso me gusta, me hace sentir bien. Pero lo más especial de este deporte es siempre el factor humano; con quién compartes las salidas y los vínculos que se forjan, ya que son actividades muy intensas a todos los niveles.

–¿En qué momento decide que quiere estudiar y formarse para ser guía?

–Al terminar mis estudios de Economía pasé a trabajar en una empresa relacionada con ello, y parecía que mi vida seguía su curso lógico y normal. Iba a la montaña en mi tiempo libre y disfrutaba como siempre. Al cabo de un tiempo, algo se movió dentro de mí;me dije eso de 'y si...'. Y me volqué en un cambio, en hacer algo que realmente me saliera de dentro y que no podía ser otra cosa que la montaña. Empecé mi formación como técnico deportivo de montaña y así he llegado hasta aquí. No es una formación fácil ni sencilla; exige mucho de la persona y es un proceso largo y arduo. No en vano, tenemos la responsabilidad de la seguridad de otras personas literalmente en nuestras manos.

–¿Cuál es la importancia de iniciarse con una guía profesional?

–Desde mi experiencia con grupos de chicos jóvenes, en lo que trabajé una temporada en la Federación Madrileña de Montaña, el aprendizaje es más seguro, más sólido y rápido. Lo que aprendes saliendo con un guía no deja margen al ensayo y error de la experimentación personal. Siempre vas a estar supervisado por alguien cuya prioridad es la seguridad.

–¿Cómo valora la profesión en el momento actual en España?

–Podría decir que es una profesión desconocida para el gran público, pero cada vez menos. Quien la conoce la valora enormemente y aprecia la relación que se establece entre el guía y el cliente, que muchas veces torna en amistad. Siempre es relativo compararnos con países del arco alpino, pero España es un país montañoso, con una tendencia en alza a los deportes en la naturaleza y desde dentro de la profesión se están haciendo las cosas bastante bien. Depende siempre de muchos factores, pero creo que iremos hacia delante.

–En los últimos 20 años, el cambio de paradigma del montañero clásico o alpinista al escalador deportivo o de rocódromo ha abierto diversos nichos por los que acceder a este deporte. ¿Con cuál se queda usted como persona y profesional?

–Practico todas las modalidades posibles dentro de los deportes de montaña, pero me quedo con el alpinismo y la escalada de aventura en la montaña. Es algo que, por cómo me lo inculcaron en casa, siempre ha calado más que cualquier otra actividad.

–¿Qué le pide y que le ofrece a la profesión de guía?

–Nuestro trabajo se divide entre guiar personas y hacer actividades en la montaña, cosa que me encanta, además de trabajos diversos de formación. En cualquier salida hay una importantísima parte didáctica. Creo que la parte educadora, no solo en lo técnico, sino también en los valores que aporta la montaña, es uno de los aspectos más satisfactorios. Estar en un lugar que amo como las montañas y ser capaz de transmitir a mis clientes mi pasión y que disfruten con ello es lo mejor de este trabajo.

–Es una de las tres únicas mujeres guías de alta montaña UIAGM. ¿Cómo vive el ser mujer en este entorno?

–Desde el punto de vista de una mujer, creo que la montaña y sus gentes, el ambiente que nos une a todos allí arriba, es un lugar por lo general más abierto de mente. En todas partes puede haber alguien desagradable, pero yo, salvo algúna anecdota jocosa, como llevar un cliente masculino y que preguntan si el guía es el hombre y la cliente la mujer, nunca he sentido discriminación alguna. Ni con mis compañeros en los estudios ni con los colegas profesionales. Soy consciente de mi valía; tanta como la de cualquiera de ellos, y lo demuestro con mi trabajo a diario.