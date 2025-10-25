El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vanesa Almeida, en pleno ascenso al Manaslu, en el Himalaya.

La tormenta detiene a Vanesa Almeida, pero no su reto

Alpinismo ·

La deportista asciende 7.000 metros en el Manaslu antes de que la meteorología la obligue a parar, pero '8.000 sin barreras', que busca visibilizar el autismo, sigue adelante con nuevas metas

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

La montaña no se deja domesticar. Puede parecer dormida bajo su capa de nieve, pero nunca pierde la autoridad. En el Manaslu, la octava cima ... más alta del planeta, Vanesa Almeida comprendió que a veces el coraje también consiste en saber detenerse. «He llegado a 7.000 metros, eso es lo que me ha dejado la montaña», cuenta desde Santander, donde aún se readapta al nivel del mar. «Tomé la decisión porque sé que si cae medio metro de nieve ya te colapsa la tienda de campaña, y si te pilla en altura... Eso es un problema muy serio. Con la seguridad yo no juego». Su voz suena serena. Ha entendido que la cima no siempre está arriba. Su objetivo era convertirse en la primera persona con autismo en coronar un ochomil, un reto deportivo y simbólico que forma parte de su proyecto '8.000 sin barreras', con el que busca demostrar que la neurodiversidad también puede alcanzar las grandes alturas.

