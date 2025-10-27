El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El montañero italiano Hervé Barmasse El Comercio
DMontaña

El alpinista italiano Hervé Barmasse, Marcos López y Marina Fernández, en la Semana de Montaña de Reinosa

E. Press

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:32

Comenta

El montañero italiano Hervé Barmasse encabeza el cartel de la XXII Semana Cultural de Montaña de Reinosa, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Teatro Principal, y que se completará con Marcos López y Marina Fernández.

López será el encargado de abrir el ciclo el miércoles 19, a las 19.30 horas, con la intervención 'Las tres caras del esquí', en la que mostrará tres estilos diferentes en los que moverse por la nieve.

Mientras, la guía de alta montaña Marina Fernández hablará el jueves 20 de sus escaladas en hielo, ascensiones a montañas de altitud, escaladas en roca o aperturas de vías en una charla titulada 'La montaña, mi patio de recreo'.

Ya el viernes 21 cerrará el evento Hervé Barmasse con una conferencia que, bajo el título 'Más lejos del horizonte', incidirá en el viaje interior que está detrás de una actividad de este tipo.

Y es que el italiano tiene una larga lista de primeras ascensiones en Paquistán, Patagonia o Alpes, compartiendo cordada con alpinistas como Simone Moro, los hermanos Pou, David Goettler o su padre Marco Barmasse, con quien abrió una nueva vía en la cara sur del Cervino llamada 'Couloir Barmasse'. Además, recientemente ha ascendido a la cara sur del Numbur Peak (6.958 metros) donde ha abierto una nueva ruta junto con Adam Bielecki y Félix Berg.

El ciclo, organizado por el Club Tres Mares La Milana con el patrocinio del Ayuntamiento, concluirá tras su ponencia con un sorteo de material de montaña y dos pases de temporada para Alto Campoo, ha informado el Consistorio.

