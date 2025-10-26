El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De derecha a izquierda, los triunfadores el madrileño Hugo Martín, la catalana Julia Benach y el también madrileño Alejandro Rivas. Alberto aja
Escalada

Potes corona a tres campeones absolutos de la Copa de España

Alejandro Rivas, Julia Benach y Hugo Martín vencen en tres de las cuatro categorías y de paso ganan el título en las clasificaciones generales

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:46

Uno demostró ser el rey de la velocidad –no hubo mujeres en esa prueba en Potes– Y los otros dos, los que mejor se adaptaron ... a los recorridos en la prueba de bloque. Los madrileños Alejandro Rivas y Hugo Martín y la catalana Julia Benach, sellaron en la capital lebaniega sus títulos de la Copa de España. Rivas en la de velocidad, y Martín y Benach en la de bloque. Los tres se llevan el mejor recuerdo de Potes.

