Alto Campoo prepara la temporada con cambios en las pistas y nueva maquinaria

Esquiadores, empresarios de Brañavieja y hosteleros campurrianos miran ya al cielo esperando que pronto caigan los primeros copos de nieve que en los últimos inviernos ... se hicieron desear. Mientras tanto, la temporada número 60 de la Estación de Esquí de Alto Campoo comenzará con grandes novedades en sus instalaciones. Llegar a esquiar y subir en primer lugar a la silla de El Chivo era una vieja y arraigada costumbre de muchos esquiadores. Esta silla ya no está, la desmontaron el pasado mes de septiembre. A la zona se llegará a través del remonte que lleva a Tres Mares, una pista que se ha arreglado y será mucho más ancha para un esquí de más recorrido.

Alto Campoo intensifica estos días los preparativos y avanza con los proyectos iniciados este verano e incluidos en el plan de mejora y modernización de la instalación impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través de Cantur.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad explica que el conjunto de intervenciones, las que ya han comenzado y las previstas, cuya inversión alcanza los dos millones en 2025, tienen como principal objetivo «mantener los estándares de seguridad de la estación y mejorar la experiencia de los usuarios de Alto Campoo». Entre las actuaciones destacan, además de la intervención en el Tres Mares, la incorporación de una nueva máquina pisapistas dotada con tecnología SNOWsat y una retroexcavadora para garantizar una mayor eficiencia en la preparación diaria de las pistas, así como la mejora del sistema de producción de nieve con la intervención en la zona de bombeo.

Martínez Abad ha señalado que los responsables y técnicos de la estación «están llevando a cabo las labores previas habituales de una temporada de esquí con la finalidad de estar perfectamente preparados para poder abrir en cuanto las condiciones climáticas lo permitan».

Además de las habituales actuaciones de hidrosiembra en las pistas e instalación de nuevos tramos de paravientos junto a las obligatorias labores de mantenimiento, revisión y puesta a punto de telesquíes y telesillas que se vienen realizando desde el verano, Alto Campoo también ofrecerá esta temporada mejoras en los accesos con la incorporación de nuevos tornos en el aparcamiento y en las pistas que reducirán los tiempos de espera de los usuarios. Otra de las novedades para esta temporada es la modernización del sistema de webcam con la instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos de la estación que ofrecerán mejor imagen e información de calidad en tiempo real al esquiador.

A la hora de aparcar

Además, la estación campurriana contará desde esta temporada con puntos de recarga para vehículos eléctricos. A principios de 2026, se concluirá la construcción del área de servicio para autocaravanas en Brañavieja y del silo de almacenamiento de sal y el punto limpio de gestión de residuos, obras que suponen una inversión total cercana a los 850.000 euros. «Estas actuaciones se suman a las que venimos haciendo y a los proyectos que en los próximos meses se pondrán en marcha de forma paralela al desarrollo de la temporada, pensando en el futuro y con el fin de asegurar la sostenibilidad operativa de la estación», ha afirmado el consejero de Turismo.

Según ha explicado Martínez Abad, actualmente se están redactando los proyectos para la implementación del sistema de cañones para la producción de nieve en la zona de debutantes, así como el del traslado de uno de los telesquíes desde Toboganes a El Chivo.