La silla de El Chivo fue retirada en septiembre. Alberto Aja
DMontaña

Alto Campoo prepara la temporada con cambios en las pistas y nueva maquinaria

Los esquiadores echarán de menos este año la silla de El Chivo, pero podrán deslizarse más cómodamente por un Tres Mares que será una pista mucho más ancha

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

Esquiadores, empresarios de Brañavieja y hosteleros campurrianos miran ya al cielo esperando que pronto caigan los primeros copos de nieve que en los últimos inviernos ... se hicieron desear. Mientras tanto, la temporada número 60 de la Estación de Esquí de Alto Campoo comenzará con grandes novedades en sus instalaciones. Llegar a esquiar y subir en primer lugar a la silla de El Chivo era una vieja y arraigada costumbre de muchos esquiadores. Esta silla ya no está, la desmontaron el pasado mes de septiembre. A la zona se llegará a través del remonte que lleva a Tres Mares, una pista que se ha arreglado y será mucho más ancha para un esquí de más recorrido.

