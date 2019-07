Armando Miguel Martín: «Mis libros se inspiran en las vidas de los pueblos» Armando Miguel Martñin. El montañero torrelaveguense Armando Miguel Martín presidente de la mítica 'Deportiva', alterna sus rutas de montaña con la labor de recuperación de cuentos y leyendas y ahora acaba de publicar su último libro 'Como el viejo roble' ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Miércoles, 3 julio 2019, 20:55

La montaña es su primera pasión. La segunda, la escritura. Y Armando Miguel Martín, ha conseguido enlazarlas de tal manera que la una, sin la otra, son complicadas de entender, al menos para el. Este torrelaveguense, presidente de la mítica 'Deportiva', alterna sus rutas de montaña con la labor de recuperación de cuentos y leyendas que encuentra hablando con los mayores de los pueblos que recorre tras sus encuentros con la naturaleza. Y ahora acaba de publicar su último libro 'Como el viejo roble', editado por Qualea (colección Latitud Norte). Es su más reciente aportación a la narrativa costumbrista.

-¿Montaña o escritura? ¿Qué elige?

-Yo soy un escritor vocacional y totalmente autodidacta. Este libro es continuación del anterior, 'Al calor de la lumbre'. Ambos son relatos y cuentos sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos de Cantabria. A mí me ha llevado a escribir mi afición a la montaña y al hacer tanta montaña, me recorro sobre todo paisajes. Cojo mi mochila, me voy a la montaña, hago cumbre y contemplo el espectáculo. Guardo esas sensaciones en mi mochila y a medida que voy bajando de la montaña, agreste y dura, te vas adentrando en una montaña más humana en la que encuentras brañas, pastores, ganado, cencerros, mastines... Ideas que también guardas en esa mochila. Luego llegas al bosque, verde, oscuro, que da algo de miedo o misterio...

-Así que una pasión y otra no pueden separarse en usted.

-En efecto. Porque cuando, después del monte acabas en el pueblo, encuentras a sus habitantes, la taberna, una casa, un establo. Son 'fuentes' de las que bebo, en donde me inspiro. Las historias que recojo, a veces, me cuentan un poquito, y yo ya voy desplegando y sacando el hilo conductor. Por regla general son narraciones que la gente mayor te cuenta y que tienen su nota de tristeza, pero entonces lo que hago es introducir una chispa de humor, de forma que cuando lo lees, el final siempre te va a sorprender.

-¿Cuántos cuentos ha recogido en 'Como el viejo roble'?

-Nueve, uno de ellos con dos capítulos. Incluyo dos relatos premiados en el certamen de la Sociedad Cántabra de Escritores: 'Los garbanzos de las Nieves' y '¡Campurrianos somos nosotros los de campoo!'. Es un viaje en el que el lector se ve trasladado por el paisaje más genuino de Cantabria a un mundo de sombras y luces difuminadas, de montes perdidos en el tiempo. El trabajo editorial ha quedado muy bien, contando con la colaboración de mi hija Meritxell. La editorial Qualea de Torrelavega, a la que pertenece la colección Latitud Norte, ha hecho un esfuerzo que es digno de elogio en un mercado literario tan complicado.

-¿A qué obedece el título?

-El roble tiene fama de ser un árbol muy arraigado a las tradiciones, a los mitos y a las leyendas. Se arraiga a la tierra y resiste año tras año. Es como el hombre del campo que se enraíza, se arraiga a la tierra, pero a la vez también está muy pendiente de la luz, del agua, de que la vida brote de esa tierra.

-¿Qué métodos usa para recoger esas narraciones?

-La mayoría de las veces no realizo anotaciones porque la gente mayor se cohibe si ve que vas escribiendo según ellos te cuentan, o que estás grabándoles. Tampoco lo creo necesario porque interpreto las cosas que me cuentan o sus sensaciones. Lo que sí empleo mi tiempo en incluir un vocabulario para que el lector comprenda el significado de algunas de las palabras, al ser muy típicas de los pueblos. Claro que no siempre es necesario recurrir a esa 'traducción' porque son muy fáciles de entender, utilizando la lógica.

-¿Ya está pensando en su siguiente publicación?

-Tengo pequeñas novelas ya escritas pero es difícil publicar y no me gusta la auto publicación. Hasta la fecha estoy muy contento con lo que he conseguido, desde que quedé finalista en el guión de marzas de Radio Nacional de España en 1990. Cuando empecé a escribir, y ya llevo cuatro libros, no lo hice pensando en que iba a publicar. He tenido bastante suerte en esto, basta con reseñar que de 'Al calor de la cumbre' se sacó adelante una segunda edición. Espero que con este nuevo libro el público encuentre una manera fácil de leer, una práctica imprescindible.