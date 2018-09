«He llegado a ver a señoritas con tacones de ocho centímetros en Picos» Fermín García, en el vértice geodésico de su enésima cima conquistada. / DM Fermín García García | Montañero, autor de '40 rutas por Cantabria' Lleva más de cincuenta años tratando de contagiar a los demás su pasión por la montaña y la naturaleza JOSÉ AHUMADA SANTANDER. Domingo, 30 septiembre 2018, 07:51

«Soy montañero y en los ratos libres doy clase», solía explicar Fermín García García (Baró, Liébana, 1948), antes de jubilarse y dejar las aulas: ahora ya no hay nada que le distraiga de su pasión. Licenciado en Filosofía, maestro vocacional y amante del monte y la naturaleza, ha pasado media vida tratando de contagiar a otros el hechizo de los espacios abiertos. Cada viernes propone una escapada por la región desde las páginas de El Diario Montañés y, ahora, publica '40 rutas por Cantabria'.

-¿Qué se siente más, filósofo, maestro o montañero?

-Maestro y montañero; lo de filósofo son palabras mayores. Aunque si nos ceñimos a la etimología de la palabra 'filósofo', como 'amante del saber', también. Pero filósofo con mayúsculas, como alguien que crea pensamiento, pues no.

«La mayoría no sabe a qué tiempo ni a qué terreno se va a enfrentar; a veces no saben ni el itinerario»

-Cuando describe las rutas parece un poco de todo...

-Me gusta mezclar. Yo he sido un maestro vocacional, y me encantaba la profesión, y durante casi treinta años he salido los sábados con chavales de 8 a 18 años a hacer travesía y montaña: siempre intentaba no despreciar cualquier cosa que tuviera interés. Los árboles, una iglesia románica... que no fuese andar por andar. Y tenía una ventaja, y es que los alumnos iban voluntarios y tenían una actitud muy positiva, que no es igual que si tienen que ir por narices.

-¿Qué criterio ha seguido para la selección de las 40 rutas del libro?

-Son las rutas clásicas que han repetido mil veces todos los montañeros y senderistas avezados. He dividido la región en cuatro zonas -Liébana, Campoo y las partes oriental y occidental-, y he seleccionado diez de cada una. Son las más conocidas. Hay alguna que habré hecho sesenta o setenta veces.

-Lleva más de cincuenta años pateando el monte. ¿Ha cambiado mucho en este tiempo?

-La alta montaña, como Picos de Europa, se puede decir que no ha cambiado, pero sí la media y la baja: al desaparecer el ganado menor y, consecuentemente, los pastores, los montes se han ido cerrando, algunos casi totalmente; las brañas se han perdido, invadidas por helechos y escajos. Ahora cuesta muchísimo pasar por zonas que antes estaban limpias.

«Es algo indescriptible, como tantas cosas intensas que vives y son tan difíciles de transmitir»

-¿También han cambiado los montañeros?

-Hace cincuenta años éramos cuatro. Ibas de Cabaña Verónica a Horcados Rojos y podías dejar la mochila ahí para subir al Tesorero sin ningún problema. Hoy nadie se arriesga, ni loco. La gente que va a la montaña se ha quintuplicado, y aunque la mayoría es muy maja siempre hay alguno que no sabe por qué va ni a qué va. Casi todos son ecologistas y respetuosos con el medio, pero también encuentras auténticos descerebrados que dejan basura, van por ahí gritando y sólo se preocupan por subir cualquier pared en tantos minutos.

-La última vez que estuve en Picos vi desde el mirador del Cable a una señora que se metía con chancletas y bolso...

-Yo estoy harto de verlo. En julio y agosto, entre el Cable y la Colladina, se ve de todo. Una vez, en la Vueltona, bajando del Tesorero, tiré una foto a dos señoritas con tacones de no menos de ocho centímetros. Aquello era un poema: entran en Picos sin agua y con calzado inadecuado y luego pasa lo que pasa.

-¿La imprudencia y la falta de previsión son los errores más habituales en la montaña?

-Totalmente. La mayoría de accidentes son consecuencia de imprudencias. La mayoría no sabe a qué tiempo ni a qué terreno se va a enfrentar; a veces no saben ni qué itinerario van a hacer. Y en la alta montaña, en dos horas pasas de un día estupendo a un infierno. El 80% de los accidentes se producen por desconocimiento, por improvisación, por no llevar un mínimo de equipaje.

-¿Qué es lo más raro que ha visto en sus caminatas?

-En el libro cuento que una vez me encontré una invasión de salamandras. Pero también es raro estar en Fuente Dé y que me pregunten si eso es San Vicente de la Barquera.

-¿Y qué es lo que sigue buscando allá arriba después de medio siglo?

-Pues yo no sé. Esta mañana salí de casa a las seis y cuarto y subí a la cima del Subiedes. Cuando llegué, acababa de amanecer, y tenía ahí a mis pies el Pico Jano, Mogrovejo, Coriscao, el macizo Oriental, Peñavieja que asomaba... Vi cómo cambiaba del rosa al blanco, cómo emergía el sol... Y así se me fue una hora sin darme cuenta. Es algo indescriptible, como tantas cosas intensas que vives y que son tan difíciles de transmitir.

-¿Cree que los demás también podemos sentir algo parecido con las rutas que propone?

-Claro que sí, todo el mundo puede: nadie está hecho de una pasta o de otra. Es una cuestión de predisposición y de actitud. Siempre me ha gustado llevar gente a la montaña para mostrársela, para que la viva; subí con mi primer grupo a la montaña en 1967 y para mí es una satisfacción enorme que algunos muchachos de entonces, que ahora casi tienen sesenta años, me digan que siguen yendo al monte.