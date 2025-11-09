Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora Se han cerrado las salidas, mientras se buscan la mejor solución para sacar al animal sin comprometer su seguridad

Un ejemplar de ciervo llegó hoy hasta el centro de la capital zamorana y entró en el aparcamiento de San Martín, en pleno Casco Antiguo de Zamora, donde permanece, a la espera de que los servicios veterinarios municipales y la Junta de Castilla y León determinen las medidas oportunas para retirarlo sin que se produzca riesgo de seguridad para las personas y sin que sufra daños el animal.

«El ciervo entró esta tarde en el casco urbano de la ciudad y se desplazó por las calle Pisones y Doctor Fleming y se introdujo en el aparcamiento de San Martín sin mayores consecuencias», explicó el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica, David Gago.

«En estos momentos, está dentro del aparcamiento y se han cerrado las salidas. La Policía Municipal está al habla con los servicios veterinarios municipales y con la Junta de Castilla y León para tratar la situación y ver la mejor solución para el animal y que no comprometa la seguridad de nadie», añadió.

Vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal bloquean el acceso al aparcamiento para evitar que el animal salga descontrolado. La acción más probable pasa por que acuda un veterinario al lugar y se le dispare al cérvido un dardo tranquilizante, según las fuentes consultadas por ICAL.

