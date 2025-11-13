El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El urogallo cantábrico y pirenaico (Tetrao urogallus) está catalogado como una especie en peligro de extinción en España.
DMontaña

Un estudio demuestra cómo reducir los ataques de depredadores a los nidos del urogallo

La técnica consiste en colocar huevos artificiales tratados con una sustancia aversiva e inocua que provoca un malestar gastrointestinal leve y temporal en los animales que los consumen

DMontaña DM

DMontaña DM

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:33

Comenta

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), con sede en Ciudad Real, ha demostrado la eficacia de la aversión ... condicionada al alimento como herramienta no letal para reducir la depredación de los nidos del urogallo, una de las aves más amenazadas de la fauna ibérica. La investigación, publicada en la revista científica Journal for Nature Conservation, muestra que esta técnica innovadora, basada en «enseñar» a los depredadores a evitar los nidos, logra reducir a más de la mitad los ataques de zorros sobre los nidos artificiales del urogallo en áreas tratadas experimentalmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  3. 3

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  4. 4

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  5. 5 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  6. 6

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  7. 7

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  8. 8

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  9. 9

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  10. 10 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un estudio demuestra cómo reducir los ataques de depredadores a los nidos del urogallo

Un estudio demuestra cómo reducir los ataques de depredadores a los nidos del urogallo