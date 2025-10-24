IHCantabria participa en proyecto para proteger las costas urbanas

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha participado en el lanzamiento del proyecto europeo 'Blueshores', una iniciativa que busca desarrollar ... y probar soluciones híbridas para proteger las zonas costeras urbanas frente a los efectos del cambio climático y la erosión. El proyecto se enmarca en la convocatoria Sustainable Blue Economy Partnership, cofinanciada por la Unión Europea, según señala la Universidad de Cantabria en una nota de prensa.

Hoy en día, muchas costas del mundo están defendidas por infraestructuras tradicionales como diques o muros, que resultan costosas, generan emisiones y alteran los ecosistemas. Por ello, como alternativa, las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que aprovechan la vegetación costera o los arrecifes naturales, ofrecen una protección más sostenible pero en áreas urbanas muy expuestas estas medidas pueden no ser suficientes.

'Blueshores' propone un enfoque híbrido, que combina lo mejor de ambos mundos: la solidez de las infraestructuras construidas por el ser humano con los beneficios ambientales de los hábitats naturales.

El proyecto, con una duración de 36 meses, tiene como objetivo diseñar y evaluar nuevos modelos de protección costera que puedan adaptarse a distintas condiciones locales y se probarán en tres zonas piloto: la laguna de Venecia (Italia), el estuario del Scheldt (Países Bajos) y el puerto de Cork (Irlanda).

IHCantabria, a través de la investigadora María Maza y la responsable de proyectos europeos Patricia Bueno ha participado en la reunión de lanzamiento celebrada en Venecia. El instituto liderará el paquete de trabajo dedicado al modelado numérico y colaborará en las campañas de campo y los procesos participativos con actores locales, empresas y responsables políticos.