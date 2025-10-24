El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escollera en la zona de La Magdalena. Daniel Pedriza
DMontaña

IHCantabria participa en proyecto para proteger las costas urbanas

Plantea aprovechar la vegetación costera o los arrecifes naturales frente a los muros y diques

DMontaña DM

DMontaña DM

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:04

Comenta

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha participado en el lanzamiento del proyecto europeo 'Blueshores', una iniciativa que busca desarrollar ... y probar soluciones híbridas para proteger las zonas costeras urbanas frente a los efectos del cambio climático y la erosión. El proyecto se enmarca en la convocatoria Sustainable Blue Economy Partnership, cofinanciada por la Unión Europea, según señala la Universidad de Cantabria en una nota de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes IHCantabria participa en proyecto para proteger las costas urbanas

IHCantabria participa en proyecto para proteger las costas urbanas