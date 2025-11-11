El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Turismo lanza la campaña «+Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

El Parque de la Naturaleza ofrece hasta el 4 de diciembre nuevas experiencias en las visitas a los recintos de animales

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:00

La Consejería de Turismo ha puesto en marcha la campaña «+Cabárceno por menos», que se desarrollará hasta el 4 de diciembre, con precios reducidos en ... las entradas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y nuevas experiencias en las visitas a los recintos de animales. Las tarifas serán de 19 euros el coste de la entrada de adultos y 9 euros, la infantil (4 a 12 años) durante la duración de la campaña promocional para facilitar las visitas a todas las familias y público en general.

