Turismo lanza la campaña «+Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

La Consejería de Turismo ha puesto en marcha la campaña «+Cabárceno por menos», que se desarrollará hasta el 4 de diciembre, con precios reducidos en ... las entradas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y nuevas experiencias en las visitas a los recintos de animales. Las tarifas serán de 19 euros el coste de la entrada de adultos y 9 euros, la infantil (4 a 12 años) durante la duración de la campaña promocional para facilitar las visitas a todas las familias y público en general.

A los descuentos especiales, se suma la actividad denominada «+ Cabárceno», una nueva experiencia gratuita para los visitantes que ofrece la posibilidad de conocer de cerca algunos de los recintos más emblemáticos del parque y las características de las especies animales que los habitan mediante las explicaciones que proporcionarán los técnicos y cuidadores de la instalación. Esta actividad se desarrollará todos los días con horarios fijos en cada recinto, según señala el Gobierno regional en una nota de prensa.

Con esta campaña, se busca invitar a cántabros y visitantes a descubrir Cabárceno en otoño y dinamizar la afluencia, atrayendo público en meses tradicionalmente tranquilos y con un paisaje cambiante que merece la pena pararse a disfrutar. El Parque de Cabárceno ha registrado el pasado mes de octubre datos «muy positivos» con un incremento del 18 por ciento en el número de visitas respecto al mismo mes de 2024.