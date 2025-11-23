El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Baraiazarra, director de Mendi Film, fue el encargado de presentar las jornadas Pedro Álvarez

Potes acoge las VIII Jornadas Europeas de Cine de Montaña

Se proyectaron seis películas y documentales del mejor cine de montaña del Mendi Film Tour

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

Potes acogió este fin de semana la octava edición de las Jornadas Europeas de Cine de Montaña, donde se mostraron algunos de los mejores documentales ... del Mendi Film Tour. La proyección de seis películas y documentales, en versión original con subtítulos en español, tuvo lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  7. 7

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  8. 8

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  9. 9

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  10. 10

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Potes acoge las VIII Jornadas Europeas de Cine de Montaña

Potes acoge las VIII Jornadas Europeas de Cine de Montaña