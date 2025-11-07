La Ruta del Cares reabre tras permanecer parcialmente cerrada por seguridad

El itinerario completo de la Ruta del Cares ha quedado reabierto este jueves tras permanecer parcialmente cerrado por motivos de seguridad en el tramo ... central afectado por los incendios del pasado verano. Así lo ha comunicado el Gobierno asturiano, que explica que la repaertura ha sido fruto de una decisión consensuada por los equipos técnicos de las dos comunidades autónomas, Asturias y Cantabria.

Hasta el jueves, el itinerario permanecía abierto parcialmente con acceso desde las dos vertientes. No obstante, el Gobierno asturiano solicita a todos los que recorran la ruta apliquen la máxima precaución en sus actividades de montaña. Cada año, alrededor de 200.000 visitantes disfrutan de esta ruta.

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) ha emitido este viernes una nota de prensa en la que celebra la reapertura total de la Ruta del Cares. Esta reapertura incluye también las canales practicables, entre ellas la canal de Trea. La asociación recuerda que la ruta es uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la comarca.