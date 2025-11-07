El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DMontaña

La Ruta del Cares reabre tras permanecer parcialmente cerrada por seguridad

Un incendio obligó a cerrar en agosto el tramo central

DMontaña DM

DMontaña DM

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

El itinerario completo de la Ruta del Cares ha quedado reabierto este jueves tras permanecer parcialmente cerrado por motivos de seguridad en el tramo ... central afectado por los incendios del pasado verano. Así lo ha comunicado el Gobierno asturiano, que explica que la repaertura ha sido fruto de una decisión consensuada por los equipos técnicos de las dos comunidades autónomas, Asturias y Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  5. 5

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  8. 8

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  9. 9

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  10. 10

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Ruta del Cares reabre tras permanecer parcialmente cerrada por seguridad

La Ruta del Cares reabre tras permanecer parcialmente cerrada por seguridad