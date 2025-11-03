Cincuenta rutas para disfrutar de la naturaleza de Cantabria en noviembre

De norte a sur, de este a oeste. Naturea no deja un palmo de Cantabria sin descubrir. En noviembre tiene programadas casi cincuenta rutas para ... las que todavía quedan plazas. Son propuestas para ir solo, en familia, con amigos... Por acantilados, por montañas, por senderos de río. Múltiples propuestas sencillas, complicadas y difíciles para elegir.

La primera cita será este viernes al Valle de Bedoya. Todavía quedan plazas disponibles. Se trata de una ruta cuya duración es de casi cuatro horas, con un recorrido circular por senderos y pista forestal. La dificultad es media. El valle de Bedoya ocupa el sector más occidental de la Sierra de Peña Sagra. El itinerio comienza en San Pedro de Bedoya y discurre por el Río Santo, atraviesa bosques de avellanos, chopos, fresnos y sauces.

El sábado, Naturea propone varias rutas por los Collados del Asón, la Sierra del Escudo, el Abra del Pas o Arredondo. Otra propuesta es adentrarse en el bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal, declarado Monumento Natural en el año 2003. El recorrido es sencillo, de apenas una hora de duración. Y el domingo también hay una variada oferta entre recorrer los Collados del Ason, hasta la Sierra Beleña (Pesaguero) o el Bosque del Híjar en el parque natural Saja-Nansa.

Las lista de rutas es larga y continúa los tres próximos fines de semana de noviembre para disfrutar de los acantilados de San Vicente de la Barquera, La Garma o las marismas de Santoña.