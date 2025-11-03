El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Valle de Bedoya, con Peña Sagra al fondo. Naturea
Cincuenta rutas para disfrutar de la naturaleza de Cantabria en noviembre

Naturea se adentra en los montes y parques naturales de Cantabria

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:58

De norte a sur, de este a oeste. Naturea no deja un palmo de Cantabria sin descubrir. En noviembre tiene programadas casi cincuenta rutas para ... las que todavía quedan plazas. Son propuestas para ir solo, en familia, con amigos... Por acantilados, por montañas, por senderos de río. Múltiples propuestas sencillas, complicadas y difíciles para elegir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

