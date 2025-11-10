La Cruz del monte Castillo, a punto de cumplir 70 años

En la cuenca del Pas tienen claro desde siempre que el monte Castillo es 'sagrado'. Y no es para menos, porque, además de otear privilegiadamente ... la comarca, constituye, como dice el historiador Pedro de la Vega, «un lugar excepcional donde se entrecruzan la prehistoria, la arqueología, la historia y la religiosidad popular». De hecho, al monte se le puso hace ahora casi setenta años una Cruz en el casillero de las cumbres con tronío.

La friolera de 35.000 años contemplan la presencia humana en un «promontorio cónico» que alarga su relación de continuidad con el hombre desde la prehistoria a la actualidad, «habitado, explotado, fortificado y venerado», desde la sacralidad de las primeras pinturas rupestres a la religiosidad actual, desde las cuevas con arte paleolítico a la fortificación medieval y el Santuario Mariano de Nuestra Señora del Castillo, al que en el siglo XX se añadió una gran Cruz monumental que apunta al cielo desde 1956 como «símbolo visible de fe y de identidad colectiva».

Tras la desaparición física de la antigua ermita medieval, el monte recuperó su carácter sacralizador gracias a la Cruz monumental, «algo que no puede entenderse solo como un gesto religioso, sino de reafirmación colectiva, un símbolo que unió a los vecinos en torno al monte, como siglos antes lo hiciera la Virgen».

Las celebraciones religiosas en la cumbre mantienen viva la tradición religiosa en la cumbre

La primera se instaló en 1956 por iniciativa del profesor Felipe Tarrero y un grupo de alumnos de apenas 17 y 18 años del Instituto Santa Cruz de Castañeda. «Subieron los pesados maderos de roble desde la cueva hasta la cima, en vertical, en una gesta de esfuerzo y fe». En 1959 hubo una reposición y hace un cuarto de siglo, en el año 2000, se levantó otra cruz de mayores dimensiones, con la participación de 72 personas. Se instaló también un buzón montañero, aunque desapareció poco después.

Tormentas y rayos, que no entienden de divinidad –o lo entienden todo– la dañaron. En 2004 una nevada rompió el travesaño y en 2014 un rayo partió el mástil, «pero siempre fue repuesta, como ese símbolo de identidad compartida del pueblo». En 2001 se reconstruyó un pequeño humilladero con la imagen en piedra de la Virgen del Castillo, y en 2002 un altar de madera. Así, la devoción mariana recuperó presencia en la cima y quedó unida a la Cruz, dando continuidad a la antigua ermita.

Hoy, las celebraciones religiosas en la cumbre mantienen viva esa tradición. Y desde el año pasado, como este, es un paso obligado para los participantes del trail 'Las tres cruces', junto a la de Santa María del Monte y la de la Capía.