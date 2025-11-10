El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La última concentración festiva en torno a la Cruz monumental del monte Castillo de Puente Viesgo. DM

La Cruz del monte Castillo, a punto de cumplir 70 años

La primera se instaló en 1956 por iniciativa del profesor Felipe Tarrero y un grupo de alumnos del Instituto Santa Cruz de Castañeda

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Puente Viesgo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En la cuenca del Pas tienen claro desde siempre que el monte Castillo es 'sagrado'. Y no es para menos, porque, además de otear privilegiadamente ... la comarca, constituye, como dice el historiador Pedro de la Vega, «un lugar excepcional donde se entrecruzan la prehistoria, la arqueología, la historia y la religiosidad popular». De hecho, al monte se le puso hace ahora casi setenta años una Cruz en el casillero de las cumbres con tronío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La avispa asiática se estabiliza
  8. 8 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora
  9. 9

    Lo que parecía y lo que fue
  10. 10

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Cruz del monte Castillo, a punto de cumplir 70 años

La Cruz del monte Castillo, a punto de cumplir 70 años