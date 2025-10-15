Potes celebrará las primeras jornadas europeas de seguridad en la montaña Habrá una ruta a Picos de Europa que contará con un guía especializado

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

Con charlas, ruta de montaña y aprendizaje de primeros auxilios, en Potes y en el macizo Central de Picos de Europa, tendrán lugar las Primeras Jornadas Europeas de Seguridad en la Montaña, que se celebrarán este próximo fin de semana (días 18 y 19) en la villa lebaniegay también contará con una ruta desde el mirador del Cable a Horcados Rojos, en los Picos de Europa.

Las charlas tendrán lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, en jornada de mañana y tarde el próximo sábado. Así, se iniciarán a las 10.15 horas interviniendo Javier Odriozola, técnico de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, y Miguel Rodríguez, sargento-jefe del Parque de Bomberos del 112 de Tama. A continuación, a las 11.20 horas, será el turno de Irena Tkachuk, médico del servicio de rescate del helicóptero del Gobierno de Cantabria, y cerrará la mañana la intervención de Fernando Rivero, capitán del servicio de montaña de la guardia civil (GREIM). En estas primeras charlas los ponentes hablarán sobre los grupos de rescate y sobre el rescate aéreo en el helicóptero con apoyo de médico.

Por la tarde, se iniciarán las charlas a las 16.00 horas y será el turno de Alejandro López, abogado, máster en Derecho de Montaña y presidente de la Federación Galega de Montañismo, para continuar a las 16.50 horas, Fernando Zamora, técnico deportivo de alta montaña, y cerrará la jornada la charla impartida por Jordi Marques, CEO de Smartpublics, experto en equipamiento de montaña, concluyendo con una mesa redonda sobre todos los temas tratados durante el día.

En las charlas de la tarde se hablará sobre la responsabilidad en montaña, la preparación en las rutas, y el equipamiento según actividad a realizar, deporte o estación del año en que se realice.

El domingo 19, se iniciará a las 10.00 horas una ruta desde el mirador del Cable, en la estación superior del teleférico de Fuente Dé, hasta Horcados Rojos, en el interior del macizo Central de Picos de Europa, donde se impartirán enseñanzas de primeros auxilios en la montaña. La organización pondrá un guía para realizar la actividad y los participantes deberán abonar el teleférico, estando en el mirador a la hora prevista.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Potes y cuentan con el patrocinio de la Consejería de Economía, y con la colaboración de la asociación cultural deportiva «Torre Cerredo», del Punto de Información Europeo, del Grupo de Acción Local Liébana, y de Liébana Conecta Sensaciones.