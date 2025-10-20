El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Rivero en un momento de la jornada. Pedro Álvarez
DMontaña

Como hacer una ruta de montaña segura por Liébana

Potes acoge las primeras jornadas europeas sobre montañismo con la intervención de expertos en este ámbito

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Tipos de rutas de montaña, consejos para preparar un itinerario antes de 'echarse' al monte, la importancia de los helicópteros medicalizados, los tipos de rescates; ... de emergencias... Fueron algunos de los temas que se trataron este fin de semana en las primeras jornadas europeas de seguridad en la montaña, que se celebraron en Potes y que contaron con la participación de expertos de diferentes ámbitos relacionados con este mundo. Entre ellos, el primero en intervenir fue el sargento-jefe del Parque de Bomberos del 112 de Tama, Miguel Rodríguez, que ofreció una serie de consejos para las personas que salen a la montaña, «como planificar la ruta o consultar las previsiones meteorológicas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  3. 3

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  4. 4

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  5. 5

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  6. 6 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  7. 7

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  8. 8

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  9. 9

    Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028
  10. 10

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Como hacer una ruta de montaña segura por Liébana

Como hacer una ruta de montaña segura por Liébana