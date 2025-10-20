Como hacer una ruta de montaña segura por Liébana

Tipos de rutas de montaña, consejos para preparar un itinerario antes de 'echarse' al monte, la importancia de los helicópteros medicalizados, los tipos de rescates; ... de emergencias... Fueron algunos de los temas que se trataron este fin de semana en las primeras jornadas europeas de seguridad en la montaña, que se celebraron en Potes y que contaron con la participación de expertos de diferentes ámbitos relacionados con este mundo. Entre ellos, el primero en intervenir fue el sargento-jefe del Parque de Bomberos del 112 de Tama, Miguel Rodríguez, que ofreció una serie de consejos para las personas que salen a la montaña, «como planificar la ruta o consultar las previsiones meteorológicas».

Tras él intervino el técnico de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria Javier Odriozola que habló, entre otras cosas, de las clases de emergencias «ordinarias y extraordinarias», así como de los protocolos que se realizan en accidentes de montaña. La médico del servicio de rescate en helicópteros Irena Tkachuk instruyó a los presentes acerca de la importancia de los helicópteros medicalizados y expuso que, gracias a estos dispositivos, se puede «realizar una atención avanzada in situ». La jornada de mañana concluyó con la intervención del capitán del servicio de montaña de la guardia civil (Greim) Fernando Rivero acerca de las fichas que realizan al concluir un rescate y de la importancia «del registro de datos para conocer mejor cómo se ha producido», ya que la información es fundamental a la hora de prevenir.

También se abordó en la serie de conferencias la cuestión legal de la mano del abogado y presidente de la Federación Gallega de Montañismo, Alejandro López, que incidió en el «seguro de responsabilidad civil y en el de accidentes, así como en lo importante que es leer la letra pequeña». Fernando Zamora, guía de alta montaña, intervino sobre la gestión del riesgo y el experto en equipamiento de montaña Jordi Marques concluyó las intervenciones con sus consejos sobre las capas de ropa que es necesario llevar encima. Las jornadas terminaron con una ruta guiada por el entorno de Fuente Dé de la mano del montañero Iván Cuesta.