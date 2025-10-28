Tres rutas senderistas bien señalizadas para Peña Cabarga

. Tres sendas convenientemene señalizadas que unen cuatro municipios y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con el Mirador de Peñacabarga es el resultado ... de las obras de acondicionamiento de senderos que ha acometido la Consejería de Turismo para recalcar el valor natural de la sierra de Peña Cabarga y la recuperación del Monumento al Indiano como atractivo turístico. Los caminos han sido homologados como recorridos PR por la Federación cántabra de deportes de montaña.

La primera de las rutas cubre 7,7 kilómetros entre el Barrio La Aldea, en La Concha de Villaescusa y el Monumento al Indiano en el Picu Llen. Pasa junto al Mirador de Rubí, en el Parque de la Naturaleza, e incluye dos ramales a Castril Negro y Peñas Blancas. Cuenta con un desnivel de 530 metros y una pendiente media de 6,8%. Entre los puntos de interés por los que pasa también se encuentran Mina Complemento y Peña Mora.

La ruta 2, a lo largo de 4,2 kilómetros, enlaza el Picu Llen con el Barrio Rioz de Sobremazas, con vistas sobre el embalse de Heras y el Parque de la Covachosa. El desnivel es de 340 metros, con una pendiente media de 8,7%. Y la tercera ruta se extiende en 4,3 kilómetros y un desnivel de 255 metros entre Santiago de Cudeyo y el Picu Llen.

Seguridad e interpretación

En todas ellas se han ensanchado los caminos, se ha mejorado la seguridad y se han instalado carteles y paneles en las entradas y salidas. Al tiempo, los caminantes se encontrarán mesas interpretativas para divultar el valor arqueológico de algunos de los lugares, ya que la red de senderos está salpicada de yacimientos arqueológicos como Castil Negro y una destacado patrimonio relacionado con la actividad industrial y minera de extracción de hierro desarrollada en el macizo desde época romana y hasta bien entrado el siglo XX.

El consejero de Turismo Luis Martínez Abad visitó la zona con los alcaldes de Medio Cudeyo (María Higuera), Penagos (José Carlos Lavín), Liérganes (Ángel Bordás) y el concejal de Obras de Villaescusa (Óscar Méndez) y recogió de manos del presidente de la Federación de Montaña Juan Pérez la homologación.

El responsable de Turismo recordó que esta actuación forma parte de las inversiones que el Gobierno para reforzar los atractivos turísticos y deportivos. A sus ojos, es interesante esta interconexión para senderistas y ciclistas del Mirador de Peñacabarga con los municipios del entorno y Cabárceno porque también se recupera esta zona emblemática al sur de la bahía de Santander.