Carretera de subida a Peña Cabarga, con las vistas de la bahía de Santander al fondo. Sane
DMontaña

Tres rutas senderistas bien señalizadas para Peña Cabarga

Acondicionados, y homologados con la Federación de Montaña, tres caminos desde Penagos, Medio Cudeyo, Liérganes y Villaescusa

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 16:08

. Tres sendas convenientemene señalizadas que unen cuatro municipios y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con el Mirador de Peñacabarga es el resultado ... de las obras de acondicionamiento de senderos que ha acometido la Consejería de Turismo para recalcar el valor natural de la sierra de Peña Cabarga y la recuperación del Monumento al Indiano como atractivo turístico. Los caminos han sido homologados como recorridos PR por la Federación cántabra de deportes de montaña.

