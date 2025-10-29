El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pueblo de Gandarilla, por donde discurre una de las rutas. Cortabitarte

Tres rutas de senderismo hacia tres pueblos de San Vicente

Los trabajos consisten en acondicionar caminos y restaurar los puntos de especial interés que se hallan en los trayectos hacia La Acebosa, Gandarilla y El Hortigal

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera licitará de inmediato la adecuación de tres itinerarios de senderismo por el municipio con el que quiere ... dar visibilidad a sus núcleos rurales. La iniciativa, dotada con 319.980 euros, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por los gobiernos de España y Cantabria y gestionado por el Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  7. 7 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  10. 10 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tres rutas de senderismo hacia tres pueblos de San Vicente

Tres rutas de senderismo hacia tres pueblos de San Vicente