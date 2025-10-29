Tres rutas de senderismo hacia tres pueblos de San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera licitará de inmediato la adecuación de tres itinerarios de senderismo por el municipio con el que quiere ... dar visibilidad a sus núcleos rurales. La iniciativa, dotada con 319.980 euros, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por los gobiernos de España y Cantabria y gestionado por el Consistorio.

Las rutas discurren en torno a las localidades de La Acebosa, El Hortigal y Gandarilla. Tras la adecuación, podrán realizarse individual o conjuntamente, ya que cuentan con un tramo de unión entre ellas. En la ruta circular La Acebosa, de unos 4,5 kilómetros, pueden encontrarse puntos singulares como la conocida como Fábrica de la Luz que suministró energía a la villa. También cuenta con un lavadero-bebedero tradicional.

La ruta Hortigal-Gandarilla, con un recorrido de 2 kilómetros, se inicia en la ermita de Santa Ana y discurre sobre el antiguo camino que conectaba el valle del Nansa con San Vicente.

En la unión entre las rutas de La Acebosa y la de El Hortigal-Gandarilla, el elemento más destacado son los restos del histórico acueducto romano de suministro de agua a la villa. Por último, desde la localidad de Gandarilla parte otra ruta por caminos de la localidad y los montes que la rodean.

Los trabajos consistirán en acondicionar caminos y senderos, restaurar los elementos y puntos de especial interés que se encuentran en los trayectos e instalar la señalización con los elementos informativos.

Finalmente, se tiene previsto construir un pequeño aparcamiento de dieciocho plazas, con área recreativa de descanso, en Gandarilla, al que se sumarán elementos de calistenia, mobiliario urbano y aparcabicicletas.