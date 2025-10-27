El alma cántabra y el espíritu de Messaien resuenan en el Palacio de Festivales La agenda semanal se inicia mañana martes con el recital 'Cuarteto para el fin de los tiempos' y concluye el viernes con un concierto de la Sinfónica de Bilbao dedicado a tres compositores cántabros

La Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por Isabel Rubio, llega el viernes al Palacio con un concierto dedicado a tres compositores cántabros .

La música clásica vuelve a ocupar los dos escenarios del Palacio de Festivales con dos propuestas de enorme calado. El viernes, la Orquesta Sinfónica de Bilbao presentará en la Sala Argenta 'Sinfónicos cántabros', un programa que reivindica más de un siglo de creación musical en esta región con Isabel Rubio a la batuta y el cántabro Miguel Trápaga (guitarra) y la madrileña Ana María Valderrama (violín) como solista. Pero la agenda musical comenzará mañana, martes, en la Sala Pereda con el recital 'Cuarteto para el fin de los tiempos', de Olivier Messiaen, una de las obras más conmovedoras del siglo XX, escrita y estrenada en un campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas actuaciones serán a las 19.30 horas. Así, desde la emoción trascendente de Messiaen hasta el orgullo identitario de los compositores cántabros, el Palacio propone dos encuentros con la música clásica que invitan a mirar atrás y adelante al mismo tiempo: hacia la historia, la memoria y el futuro de una tradición que sigue resonando con fuerza.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao vuelve el viernes a Santander para presentar un recorrido por la historia de la creación musical de esta tierra en un programa titulado 'Sinfónicos cántabros' que rinde homenaje a tres generaciones de compositores que han contribuido a forjar una identidad sonora propia.

El programa arranca en el siglo XIX con el 'Concierto para violín' de Jesús de Monasterio, figura clave en el desarrollo de la música de cámara en España y uno de los grandes virtuosos de su tiempo. Su obra, con la solista Ana María Valderrama está impregnada de lirismo y brillantez técnica, representa la raíz más académica de la tradición musical cántabra.

Del siglo XX interpretarán la 'Suite montañesa' del castreño Arturo Dúo Vital, un compositor cuya producción capta como pocas la esencia del paisaje y el alma de la región.Su música combina maestría formal y evocación poética, y es un ejemplo perfecto de cómo la herencia popular puede transformarse en lenguaje sinfónico.

El programa se completa con el 'Concierto para guitarra y orquesta' del creador contemporáneo José Manuel Fernández, cuyas composiciones son interpretadas por destacados guitarristas en todo el mundo. En esta ocasión por Miguel Trápaga, que vuelve a su tierra -actualmente es profesor en el Conservatorio de Madrid, un trabajo que compagina con su labor concertística por todo el mundo. La elección de esta obra en este programa del viernes subraya la continuidad de una tradición que no se detiene, y que mantiene viva la búsqueda de nuevas formas de expresión desde la raíz cántabra.

Más allá de su interés artístico, 'Sinfónicos cántabros' tiene una dimensión de reivindicación cultural. Este concierto no solo busca emocionar al público, sino también rescatar del silencio a autores y partituras que apenas han tenido difusión fuera de los circuitos locales.

La otra gran propuesta de la semana llegará mañana martes, también a las 19.30 horas, en la Sala Pereda. Allí se escuchará una versión del 'Cuarteto para el fin de los tiempos', de Olivier Messiaen, interpretada por un cuarteto de solistas excepcionales: Isabelle Faust (violín), Jean-Guihen Queyras (violonchelo), Jörg Widmann (clarinete) y Pierre-Laurent Aimard (piano).

Compuesta en 1940 durante el cautiverio del autor en el campo de prisioneros de Görlitz, en Silesia, esta obra nació de una situación extrema y se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del horror. Messiaen, profundamente creyente, escribió la partitura con los únicos instrumentos disponibles en el campo -violín, violonchelo, clarinete y piano- y la estrenó allí mismo ante centenares de prisioneros.

Inspirado en un pasaje del Apocalipsis de San Juan, el cuarteto consta de ocho movimientos que alternan visiones de eternidad, plegarias y éxtasis místicos. La espiritualidad y la audacia armónica de Messiaen, su uso del color y del ritmo como expresión de fe, lo convierten en una de las cumbres de la música del siglo XX.

La interpretación que ofrecerán estos cuatro músicos -todos figuras de referencia internacional- promete ser una experiencia única por la calidad de los intérpretes y la profundidad emocional de la obra.