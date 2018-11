la banda de los sensibles Hay un grupo de jóvenes que escriben, interpretan, componen. Son el ejemplo, en lo artístico, de su generación, hijos en su mayoría de padres nacidos en los 60 y que tuvimos nuestra propia movida en los 80 TANO INESTA MENA Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:10

Parece el título de una canción de Loquillo pero no se me ocurre una forma mejor de describir al grupo de artistas jóvenes del que quiero hablar. Lo forman chicas y chicos todos nacidos en la década de los años 90 y que todavía no se han dado cuenta de lo que están consiguiendo.

Se levantan cada día pensando en nuevo proyecto o terminando alguno empezado. Escriben poemas,dibujan, interpretan, fotografían, componen canciones, organizan eventos en los que se implican con verdadera pasión.

Son el ejemplo, en lo artístico, de su generación, hijos en su mayoría de padres nacidos en los 60 y que tuvimos nuestra propia movida en los 80. Les hemos motivado y apoyado todo lo que hemos podido y sabido para que desarrollaran su sensibilidad artística, algo que en nuestro caso no era común.

Ahora, conscientes de que con el arte será difícil ganarse la vida, no renuncian a la posibilidad de hacerlo. Cualquiera de las disciplinas artísticas les hará ser más felices en el día a día, independientemente de a qué se dediquen profesionalmente.

Este grupo de jóvenes de Cantabria, amigos todos entre sí, con todas estas cualidades, forman su propia movida, aunque no son conscientes. No tienen nada que envidiar a las generaciones anteriores y no paran cada día de crear.

No hay fin de semana que no participen, tanto en grupo como de forma individual, en algún acontecimiento cultural de la ciudad, o la región y aunque para algunos puedan pasar desapercibidos, para mí, no. No dejan de sorprenderme y emocionarme con un poema, una pintura, una fotografía una canción o un artículo literario o reivindicativo, mostrando sensibilidad por lo que sucede a su alrededor.

Conscientes de que con el arte será difícil ganarse la vida, no renuncian a la posibilidad de hacerlo

Se conocen desde niños y han crecido juntos. Forman un curioso grupo artístico a los que cariñosamente denomino 'Los Sensibles'. Empezaré por describir a cada uno con los proyectos que yo conozco, aunque seguro que no serán todos.

Curro Gallego Preciados, inquieto como nadie, siempre planeando, ideando algo. De personalidad arrolladora. Entre su proyectos más importantes se encuentra el grupo Reed, en el que ejerce como guitarrista y cantante, no como batería en su anterior banda The Bluish. Le acompañan otros tres músicos de los que hablaré más adelante.

Gallego Preciados es el 0rganizador, junto con Álvaro Fombellida y Ricar Ortiz de Nuevo Pulso Festival para dar voz a las bandas emergentes del panorama local. Acompañante asiduo de otros artistas; DJ; galerista y auténtico agitador cultural incombustible.

Alejandro Rebollo es un poeta sensible y creativo apasionado. Compagina trabajo con estudios y tendrá, sin duda, un futuro prometedor como escritor y vocacional profesor de literatura.

También escribe canciones que interpreta solo con su guitarra o se rodea de amigos músicos como los citados Curro Gallego y Álvaro Fombellida para presentar su personal proyecto musical Rojo Ray

Álvaro Fombellida es otro ejemplo de personalidad creativa. Escribe canciones envueltas en un velo triste y desgarrador, fruto de su mundo interior que no es pequeño, que interpreta con su guitarra y voz, para hablarnos de su obra plástica, acompañado de Hugo Saiz al violonchelo.

En sus inicios formó parte de la banda Applewood, junto con Jules Mzln. También fue responsable, junto con Ricar Ortiz, de La Casa del Arbol, colectivo artístico independiente y sello discográfico que produjo la canción de Teresa Iñesta 'Año de mierda'. Hoy por hoy, forma parte de Red, Rojo Ray y como banda propia de La Bella Homicida.

Una obra digna de visitar y admirar es la de Carmen Gutiérez Somavilla. Especialmente dotada para el dibujo, la pintura y toda forma de expresión plástica como queda patente en su proyecto 'Fases'.

En Poço Dos Negros está un cantante y compositor único y original, Juan P. Torres. Canta en castellano y en portugués hablándonos de sus aventuras vividas en el país luso. La banda no deja a nadie indiferente por su descaro y su frescura. El arte ha tocado también con su barita a su hermana Alicia Torres, artista plástica a la que también recomendaría seguir.

Ángela Arambarri, otra protagonista de esta generación, dotada de gran sensibilidad artística, destaca en la rama de la danza y la interpretación dramática aunque se decanta por la docencia y la literatura, como se puede comprobar en sus artículos, habituales en la revista Amberes. Este año recibió el Premio José Hierro.

El talento de Víctor Vélez se muestra a través de la fotografía en conciertos y eventos deportivos inmortalizando momentos con bellas imágenes.

En esta misma disciplina tenemos también a los amigos Sergio Pesquera y a César Martín, siempre con su cámara al hombro en todos los eventos.

Todas estas chicas y chicos crean y viven la cultura, también junto con Diana Bonilla, luchadora y reivindicativa, Sara Martín y Sara García, siempre presentes en eventos culturales o Pablo Lozano y Diego Von Trier artistas del diseño.

He dejado para el final a Marina y Teresa Iñesta, amigas de todos los citados, que junto con Elena Suárez muy en los inicios, Diego García después y Álvaro Prados formaron la imparable formación Repion, proyecto musical que no cesa de proporcionarnos alegrías.

Todo este movimiento creativo juvenil gira alrededor del punto neurálgico de apoyo a las vanguardias más rompedoras que es el Centro Cultural Eureka

La colaboración de muchos de los artistas mencionados se refleja en el disco 'Amapola Dueles' de Repion en el que todos han aportado su personal expresión artística inspirada en cada una de las canciones que lo componen.

Al mismo tiempo, Marina acompaña a Mikel Erentxun en su actual banda como músico a la guitarra, teclados y coros. Pero también está siempre dispuesta a colaborar cuando algún amigo se lo propone: Kike Tormenta; Juan P. Torres, Iñigo Crayolaser, otro ejemplo, éste último, de músico virtuoso e inquieto.

Teresa también participa como guitarrista en la banda 90 DIAS, proyecto de Kas Bouzidi y Jorge Pesquera. También acompañó a Kike Tormenta en su gira con banda en eléctrico a la batería.

Todo este movimiento creativo juvenil gira alrededor del punto neurálgico de apoyo a las vanguardias más rompedoras que es el Centro Cultural Eureka, en el que todo aquel que tenga algo que aportar encontrará un micrófono, un lugar donde exponer y expresarse con la mayor libertad.

No puedo dejar de mencionar también a otros jóvenes nacidos en los años 90 que aunque no forman parte de este grupo, sí son artistas de gran talento a los que también sigo con gran admiración: Juan Díaz-Terán y a las bandas Compañía de Sueños Ilimitada y Los Estanques

Chicas, chicos, creed en vosotros, me siento muy orgulloso de haber sido testigo de vuestro crecimiento como personas y como artistas.

Estáis siendo protagonistas de vuestro propio movimiento. Fuertes y, creativos, aunque a mí me gusta llamaros La banda de los sensibles. No paréis de crear.