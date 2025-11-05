El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

DMúsica

La Banduca L'Ábrigu repasará temas de 'Galerna' y estrenará otros en un concierto en Torrelavega

Se celebra el viernes 28 de noviembre en l Teatro Concha Espina

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:58

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el viernes 28 de noviembre un concierto de La Banduca L'Ábrigu en el que interpretará canciones de su primer disco 'Galerna' y estrenará temas nuevos en lo que están trabajando. La actuación será a las 20.30 horas y la entrada es gratuita, previa retirada de la invitación.

El concierto ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Esther Vélez, y los integrantes del grupo, Ana Benic y Bernardo Argos.

Ambos han explicado que el objetivo de esta cita es «dar una despedida por todo lo alto» a su primer disco, «acompañados por amigos y mostrando hacia dónde se dirige el grupo en sus próximos proyectos».

Entre esos «amigos» figuran Dulzainas de Astillero, el Coro Ronda Besaya, el guitarrista Javier Gutiérrez, Ramón Bueno con el acordeón, Vanesa Fernández con su voz, Carlos Ealo, David López con la gaita, Esteban Bolado y bailadores de diferentes grupos de la zona.

Por su parte, la edil ha destacado la «gran trayectoria» de este grupo «relativamente joven», que se creó en 2019 y ha indicado que en su actuación en el TMCE mostrará los géneros musicales más propios de Cantabria (jotas 'a lo pesau y a lo ligeru', valses, 'panceaus', pasacalles o tonadas).

En este sentido, Vélez ha destacado la colaboración municipal en iniciativas que permiten «poner en valor y visibilizar el talento local, y también nuestra música, la música tradicional».

