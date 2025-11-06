Los cántabros Leona presentan el viernes 'La carrera de la rata'

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:19 Comenta Compartir

La banda cántabra Leona presentarán en su ciudad y ante su público su nuevo disco, lanzado este mismo verano, con el título de 'La carrera de la rata', que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

El concierto de presentación se realizará en la sala Rock Beer The New de la capital cántabra y servirá para presentar en directo las diez nuevas canciones incluidas en 'La carrera de la rata', en un concierto especial en el que contarán con la compañía de artistas de la talla de Alex Tyché y de las DJ Compañeras de Piso, quienes se encargarán de abrir la noche y anteceder la actuación de Leona.

La entrada será totalmente gratuita, hasta completar aforo. La apertura de puertas se realizará a las 21.00, en lo que promete ser una gran noche de música en directo y diversión.

Con este nuevo lanzamiento, que se está acompañando con varios videoclips publicados en las últimas semanas, Leona refuerza su ya extenso repertorio y se consolida en el panorama cántabro. Fer Cuadrado (batería), Gerar Lavín (bajo) Toño González (guitarra y voz) y David Costas (teclado) y Esther San Román (voz) completan la formación.

Todo nació de un encuentro, el de Esther con Toño, su segunda voz: «Gerar —el bajista– y yo, teníamos el grupo, Mi pequeña venganza, y Esther tenía otro con Fer. Luego vino también David. A través de esas dos uniones previas, cuando Esther y yo nos conocimos, aportamos la gente que hacía falta en el grupo», resume Toño González.

«Somos la unión de todas las músicas que nos gustan, de una mezcla de la que sale nuestro sonido», afirmaban a su paso por Escenarios DMúsica, para presentar su trabajo previo, 'Lo mejor de nuestra vida'.