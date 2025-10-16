El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Irene Atienza y Yoel Molina forman Casapalma. Karibu Media

Casapalma lleva la jota por nuevos territorios sonoros en su segundo disco

El dúo formado por Irene Atienza y Yoel Molina presenta hoy en La Fábrica de Creación 'Jotas', un trabajo que actualiza el pulso del baile tradicional con sonidos contemporáneos

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Casapalma vuelve con un nuevo viaje a la raíz. El dúo integrado por Irene Atienza y Yoel Molina lanza su segundo trabajo discográfico, 'Jotas', un ... proyecto en el que se adentran en el universo del baile tradicional 'a lo suelto' para ponerlo a dialogar con las texturas y técnicas de la música actual. El resultado, según ellos mismos definen, es «un laboratorio sonoro» en el que los instrumentos tradicionales marcan el compás de una conversación entre la tradición y la experimentación.

