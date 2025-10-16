Casapalma lleva la jota por nuevos territorios sonoros en su segundo disco

Casapalma vuelve con un nuevo viaje a la raíz. El dúo integrado por Irene Atienza y Yoel Molina lanza su segundo trabajo discográfico, 'Jotas', un ... proyecto en el que se adentran en el universo del baile tradicional 'a lo suelto' para ponerlo a dialogar con las texturas y técnicas de la música actual. El resultado, según ellos mismos definen, es «un laboratorio sonoro» en el que los instrumentos tradicionales marcan el compás de una conversación entre la tradición y la experimentación.

El álbum , editado por el sello Raso, se presentará hoy, jueves, a las 19.00 horas, en La Fábrica de Creación, en el Centro Cívico Tabacalera, en un acto abierto a todos los públicos. No será una cita convencional: más que un concierto, los músicos proponen un encuentro para compartir con la comunidad cultural y musical de la región el proceso y la esencia del disco. «Escucharemos juntos el álbum en primicia antes de su lanzamiento en plataformas digitales, hablaremos sobre las canciones y con algunos de los músicos que han participado, habrá firma de vinilos, merchandising y una sesión de DJ Uve para cerrar la noche», adelantan los músicos.

Entre los artistas invitados se encuentran Aurelio Vélez y David Pérez Gómez, figuras destacadas de la música tradicional cántabra que también han colaborado en la grabación y con el proyecto de Casapalma desde sus inicios. Su presencia refuerza la conexión de 'Jotas' con el territorio y con las formas más puras del folclore local. Porque si algo distingue a este dúo es precisamente esa capacidad de tender puentes entre el pasado y el presente, entre la pandereta y la electrónica, entre lo rural y lo urbano con un repertorio conocido en Cantabria pero que presentan con un sonido diferente.

Prueba de esto es que entre las colaboraciones en el disco llama la atención la del grupo de rock Repion en la canción 'El pajarillo', un tema recogido en Caloca (Liébana) e interpretada originalmente a voz y pandereta por Benjamina Vejo, conocida como 'La Tía Mina', tía de la célebre panderetera Lines Vejo. En esta nueva versión, Casapalma y Repion llevan la jota al terreno del rock alternativo, manteniendo intacta la esencia y la estructura rítmica originales.

Desde su irrupción en la escena cántabra, el dúo se ha consolidado como una de las propuestas más singulares y emocionantes del panorama musical de la región. Con su álbum de debut, 'Montañesas' (2024), reivindicaron la canción montañesa con una mirada contemporánea que llamó la atención tanto de los amantes del folclore como de nuevas audiencias que descubrieron en su música una vía fresca y auténtica de conexión con lo propio.

En 'Jotas', Atienza y Molina han querido dar un paso más allá. El disco parte de un reto: hacer convivir la música de baile moderna con la música de baile tradicional de las romerías, de las fiestas. Y lo hacen respetando los códigos del baile 'a lo suelto', esa forma libre en la que la panderetera guía a los bailadores sin perder el pulso ni la esencia. Cada tema se convierte así en una exploración rítmica que combina percusión tradicional, sintetizadores, armonías vocales y texturas electrónicas.

La historia de Casapalma también es la historia de un encuentro. Él, madrileño, decidió trasladarse a Valderredible, la tierra de su abuela; ella, cántabra, regresó después de una década en Brasil, donde absorbió influencias de la música popular latinoamericana. De ese cruce de caminos nació un proyecto en plena pandemia, que encontró su base definitiva en Cabuérniga, donde ambos comenzaron a dar forma a un sonido propio, profundamente arraigado en la tradición cántabra pero abierto a los sonidos del mundo.

Esa mezcla de raíces y exploración es la que ha hecho de Casapalma un fenómeno singular dentro del nuevo folclore español. Su propuesta no busca la nostalgia, sino la renovación: devolver la vitalidad al repertorio popular y hacerlo sonar con la misma fuerza que cualquier tendencia contemporánea.

Con 'Jotas', Irene Atienza y Yoel Molina reafirman que la tradición sigue viva, siempre que haya quien se atreva a moverla, mezclarla y bailarla de nuevo.