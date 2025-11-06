El ciclo Jóvenes intérpretes propone un viaje sonoro con el oboe y el piano en diálogo

Guillermo Balbona Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Bajo el epígrafe 'Un viaje sonoro a través del siglo XIX: El oboe y el piano en diálogo', Jorge Ortiz Jaén y David Somavilla Herrera protagonizan el nuevo concierto del ciclo Jóvenes Intérpretes, que se celebrará hoy, a las 19,30 horas, en el Casyc UP. El siglo XIX constituyó «un periodo de gran desarrollo en los instrumentos, lo que fomentó la composición musical de piezas con un mayor valor sentimental y capacitó a los compositores a evocar emociones antes limitadas por los propios instrumentos». El programa de esta nuevo jornada tiene como fundamento el hecho de que el oboe alcanza en esa época «un sonido mucho más cálido y melancólico». Esta circunstancia, junto con la evolución del piano, «propicia la unión de ambos consiguiendo una música perfecta para el entretenimiento de la época en los salones de la época». El programa está configurado por la Sonata de oboe en Fa mayor, A 504. Gaetano Donizetti.; el Capricho para oboe y piano, Op. 80. Amilcare Ponchielli.; Tres romanzas, de Robert Schumann; la Pieza de salón, Op. 228. Johann W. Kalliwoda y, como bis, Cavatine (Cancioncita), Op. 37, Napoleon Coste. Ambos intérpretes pretenden ofrecer una experiencia fidedigna de lo que era la música la música culta, de carácter popular, en aquel momento. El oboísta Jorge Ortiz Jaén inicia sus enseñanzas musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Profesional Jesús de Monasterio. Ha formado parte de orquestas de carácter nacional como la Euskal Herriko Gazte Orkestra o la Joven Orquesta de Pamplona y en conciertos con las de Córdoba y Madeira. Actualmente cursa un Mmáster de Interpretación en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, Austria.

Por su parte, el pianista santanderino David Somavilla (2003) comienza a los 8 años sus estudios en el conservatorio profesional Jesús de Monasterio. En el ámbito de la música de cámara cuenta con experiencia con agrupaciones como trío de saxofones y piano (Slimak). A su vez, ha trabajado con los ensembles de saxofón del Coscyl y de la Esmar. Actualmente cursa su último año del grado de interpretación clásica en el Conservatorio de Castilla y León con Sophia Hase.