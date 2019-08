Cinco 'pequeñas joyas' con Gli Incogniti Integrantes del grupo barroco Gli Incogniti / Clara Honorato El ciclo de Marcos Históricos del FIS recala en Noja y La Bien Aparecida con la presencia del grupo barroco GUILLERMO BALBONA Santander Martes, 6 agosto 2019, 07:23

Sus interpretaciones buscan contagiar su pasión por la música que tocan. Gli Incogniti, que cuenta con el aplauso de la crítica internacional, ha actuado en las salas más señaladas de Europa, Asia y América y ha pasado por los festivales más destacados del mundo, desde Concertgebouw de Brujas, al Théatre de la Ville de París, Bozar, Boston, o Wigmore Hall de Londres, entre otros muchos. El pasado año publicaron su primer CD de repertorio clásico dedicado a los conciertos para violín y violonchelo de F. J. Haydn, y realizaron un espectáculo coreografiado por A. T. de Keersmaeker sobre los Conciertos de Brandemburgo de J. S. Bach.

La prestigiosa violinista Amandine Beyer, celebrada por la crítica en la interpretación del repertorio barroco para violín en discos como 'Sonatas y Partitas', de Bach, está al frente de este grupo barroco que hoy y mañana recala en el Festival Internacional de Santander en Noja y La Bien Aparecida. El grupo barroco se convierte en el referente de excelencia de estos Marcos Históricos para abordar con instrumentos antiguos cinco 'pequeñas joyas' atribuidas inicialmente a Bach, pero compuestas en realidad por músicos de su entorno

Agenda del Festival Hoy martes Noja. Iglesia de San Pedro · Noja · 21.30 horas. Gli Incogniti. Amandine Beyer, violín. Manuel Granatiero, traverso. Baldomero Barciela, viola da gamba. Anna Fontana, clave. Hoy Sala Pereda. Palacio de Festivales · 20.30 horas. Proyección 'El amor y la muerte' (2018) 77'. Dirigido por Arantxa Aguirre. Entrada libre. Mañana Santuario de La Bien Aparecida ·20.15 horas. Grupo barroco Gli Incogniti.

El primero de los conciertos, hoy, se celebra en la iglesia de San Pedro con la colaboración del Ayuntamiento de Noja. Al día siguiente, 7 de agosto a las 20.15 horas, el conjunto barroco ofrecerá un segundo concierto en La Bien Aparecida. Los Marcos Históricos del FIS recibieron en junio el Premio a las Mejores Prácticas y Programación de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. Gli Incogniti debe su nombre a la Accademia degli Incogniti, que forma parte del círculo artístico y académico más activo y libertario del siglo XVII en Venecia. El grupo heredó de este período el gusto por lo desconocido en todas sus formas. Un interés que ha desarrollado a través de «la experimentación con los sonidos, la investigación del repertorio y el redescubrimiento de grandes clásicos y directores desconocidos».

En esta ocasión, Gli Incogniti ofrecerá al público del FIS un programa llamado 'BWV... or not. The inauthentic Bach (con instrumentos auténticos)'. El grupo, fundado y dirigido por Beyer, ha rescatado algunas de las obras que en su día fueron atribuidas al compositor Bach e incluidas en su catálogo, pero investigaciones posteriores demostraron que habían sido compuestas por otros músicos de su entorno. Así, las mismas piezas que unos años antes eran descritas como la creación de un genio se convirtieron en ángeles caídos y comenzaron a desaparecer de los programas de conciertos. Ahora, Gli Incogniti trae al FIS un repertorio formado por cinco sonatas que fueron consideradas 'pequeñas joyas' de Bach y que los miembros de este grupo barroco valoran por su calidad, no por el nombre de su autor. Obras que no fueron creaciones del gran maestro, «sino de músicos de su familia y compositores que le sirvieron de inspiración para construir su gran universo musical». Tras descubrir las sonatas 'inauténticas' de Bach, el Ciclo de Marcos Históricos continuará su viaje por las iglesias y palacios de Cantabria para llevar la música antigua y barroca a municipios de toda la región.