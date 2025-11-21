Los Conciertos de OT 2025 estarán en el Magdalena en Vivo

P.C. Santander Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Los Conciertos de OT 2025 llegarán a Santander este verano. Será en el marco del festival Magdalena en Vivo, coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander, el próximo 24 de julio de 2026. Participarán 16 de los participantes del popular concurso televisivo con sus actuaciones más representativas.

El talent show continúa en la plataforma Prime Video y los concursantes al tiempo que preparan sus actuaciones para las galas, trabajan en las próximas propuestas en directo. Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un referente del entretenimiento y la música en España, siendo la final de su primera edición el momento más visto en la historia de la televisión en España. Las entradas de día para acudir al concierto de Operación Triunfo en Santander están disponibles a un precio de 49 euros en la zona general del recinto, de 99 euros en la zona VIP y 199 euros en la zona Premium Village. Se pueden adquirir en www.giraot2025.com y www.magdalenaenvivo.com, plataformas oficiales, así como en los canales de venta de El Corte Inglés.

Además, están a la venta los abonos que permiten acudir a todos los conciertos del festival Magdalena en Vivo 2026, que incluye un total de cuatro jornadas. El festival Magdalena en Vivo 2026 está organizado por Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur, además del patrocinio de diferentes empresas privadas como Mimondoo, Pinturas Ferroluz, Consorcio, Froxa, Guppy, Alufasa, Lavín, Redytel, M&D, Dromedario, Regma, Promociones Casado, Lupa, Solares, Camarsa, Valdepas, Banco Santander, Cutty Sark, El Águila, Schweppes, Plenitude, Blendio o Alsa, entre otras.