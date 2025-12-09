El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La banda cantabra Myseria Enzo Iriarte
DMúsica

La banda cántabra Myseria anuncia gira nacional

Tras el lanzamiento de 'Todas las bestias', comenzarán en Santander un tour con diez fechas repartidas por la geografía nacional

DMúsica *

DMúsica *

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

Tras el gran recibimiento de su álbum debut 'Todas las Bestias', la banda cántabra Myseria anuncia hoy su primera y ambiciosa gira nacional, que ... los llevará por más de diez ciudades españolas entre febrero y noviembre de 2026. Será la primera vez que Myseria se muestre en directo, un paso decisivo para una formación que ha irrumpido con fuerza en la escena alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  4. 4

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  7. 7

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  8. 8

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La banda cántabra Myseria anuncia gira nacional

La banda cántabra Myseria anuncia gira nacional