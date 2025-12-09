La banda cántabra Myseria anuncia gira nacional
Tras el lanzamiento de 'Todas las bestias', comenzarán en Santander un tour con diez fechas repartidas por la geografía nacional
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:40
Tras el gran recibimiento de su álbum debut 'Todas las Bestias', la banda cántabra Myseria anuncia hoy su primera y ambiciosa gira nacional, que ... los llevará por más de diez ciudades españolas entre febrero y noviembre de 2026. Será la primera vez que Myseria se muestre en directo, un paso decisivo para una formación que ha irrumpido con fuerza en la escena alternativa.
Desde la publicación del álbum, acompañado por 12 videoclips, ha acumulado casi 300.000 visualizaciones en YouTube, consolidando a Myseria como una de las nuevas propuestas más estimulantes de la escena estatal.
Myseria está formada por Víctor (voz), Mario y Kiko (guitarras), Iván (bajo) y Yoni (batería). Su sonido, entre el metal alternativo, el post-hardcore emocional y el rock contemporáneo, ha llamado la atención por su honestidad narrativa y su enfoque profundamente audiovisual.
El disco ha sido producido por Diego Teksuo y co-producido por Pablo Senator y la propia banda.
La gira «Todas las Bestias» trasladará el imaginario del disco —sus contradicciones, su crudeza emocional y su estética visual— a un formato escénico que Myseria ha diseñado cuidadosamente para su debut en vivo. Será la primera oportunidad de experimentar el proyecto completo tal y como la banda lo concibe: intenso, visceral y profundamente narrativo.
La gira
FEBRERO
06 – Santander – Sala Niágara (concierto debut y presentación)
07 – Portugalete – Sala Groove (+ Herra)
27 – Oviedo – Sala Gong
ABRIL
10 – Castellón – Sala Zeppelin (+ We Exist Even Dead y Beyond Strife)
11 – Valencia – Peter Rock (+ We Exist Even Dead y Protocol Shift)
25 – Vigo – Más información próximamente
MAYO
22 – Valladolid – Sala Cientocero
23 – Salamanca – La Chica de Ayer
30 – Madrid – Sala El Perro
JUNIO
12 – Cantabria – Más información próximamente
NOVIEMBRE
X – Barcelona – Más información próximamente
