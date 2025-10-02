Pilar González Ruiz Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 14:57 Comenta Compartir

'Te quiere todo el mundo' (Raso Estudio, 25) es el séptimo LP de Pablo Undestruktion, una historia de doce capítulos en forma de canciones. El músico asturiano lo presentará mañana en la sala Niágara (21.00 horas)

Todo el disco ha contado con la producción del propio Pablo Und Destruktion junto a Aarón Morris, y vio la luz después de haber rociado las plataformas con los adelantos 'Mujer', 'Artistas contra la cultura' y 'Dementocracia', cuenta también con arreglos de cuerdas y vientos, elevando a la épica este juglarismo envenenado que tan bien caracteriza al bardo asturiano.

'Te quiere todo el mundo' es sucesor de 'Ultramonte', publicado hace tres años, y vio la luz en abril. Entre los temas que lo componen, está 'Mujer', una pequeñita serenata con su puntito de sarcasmo y de reflexión, pero sobre todo de romanticismo galopante; 'Soy una persona tóxica', una canción que respira las mieles y resuenan ecos de juglar feliz pero también de cancionista autoflagelado, autocrítico y curiosamente empoderado desde lo nocivo o 'Dementocracia', entre la canción de autor eléctrica y una canción protesta de interior, donde cuestiona el establishment democrático pero en donde también libera sus infiernos de la manera más cáustica que sabe: escribiendo himnos. «Probablemente este año de gracia de 2025 sea en el que nos demos cuenta de hasta qué punto la demencia controla y preside esa gran cadena trófica que llamamos sociedad, y eso implique algún que otro éxtasis mariano», decía el cantautor al respecto.