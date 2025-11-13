El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ward Hayden & The Outliers ponen su sonido a Springsteen, hoy en Santander

La banda presentará en El Almacén de Little Bobby su nuevo disco, en el que versionan canciones de El Boss, en estilo western; 'Little by Little'

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:33

La historia de 'Little by Little', el nuevo disco de Ward Hayden & The Outliers, comienza como muchas canciones de Bruce Springsteen; en un coche, con una vieja radio encendida y conduciendo por una larga y solitaria autopista hacia un destino lejano. Podrán comprobarlo quienes esta noche se dejen caer por El Almacén de Little Bobby (20.30 hora)s

Wayden puso en marcha este ambicioso proyecto en el que ha estado trabajando y grabando canciones de Springsteen durante los últimos dos años. Junto a The Outliers terminó dando forma a dieciséis cortes de Springsteen interpretados al estilo del grupo, llevándolas a su terreno, con personalidad.

El resultado quedará plasmado en dos discos distintos. El primero de ellos, 'Little By Little', vio la luz el pasado mes de abril e inmediatamente quedó claro que habían conseguido lo más complicado: llevar las composiciones del de Nueva Jersey a su estilo, interpretadas con alma y pasión y aderezadas con una buena dosis de country & western y el emocionante y aterciopelado tono vocal de Hayden, ese que puede alegrar los espíritus o llenar de tristeza los corazones.

«Nos intimidaba interpretar sus canciones porque son tremendamente icónicas. Si íbamos a hacerlo, teníamos que enfocarlo desde la perspectiva de nuestra música, y era todo un desafío -explican- Así que elegimos aquellas canciones que significaban algo para nosotros, las que formado parte de la banda sonora con la que hemos crecido, las que sonaban de fondo en la cocina de nuestras casas, mientras conducías camino a la escuela, o simplemente, mientras vivías tu vida. Siento que con esta colección de canciones hemos sido capaces de decir algunas cosas que no había sido aún capaz de expresar con mi propio trabajo».

El concierto

Ward Hayden & The Outliers (Boston, USA)

Jueves 13 de noviembre, 2025

El Almacén de Little Bobby (c/Del Sol 20, Santander)

Apertura 20h - Concierto 20:30h

Anticipada 17€ - Taquilla 20€

Entradas en mutick.com [+gastos distribución]

En Santander: 3er Tiempo, El mono que chilla,

y Terminal Sur (c/Santa Lucía 30)

Al igual que hicieron en su gira homenaje al padre del country, Hank Williams, Ward Hayden & The Outliers regresan a la carretera a presentar este repertorio con una gira de conciertos en la que combinarán el material inmortal del Boss con sus propios pequeños clásicos, esos que les han convertido en un banda tan querida como respetada.

